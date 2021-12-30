رغم سرعة انتشار «كورونا».. «طيران الإمارات» تتوقع نمو أعمالها في 2022

آخر طائرة «إيرباص آيه-380» تسلمتها شركة «طيران الإمارات» في دبي، 16 ديسمبر 2021. (أ ف ب)

توقّعت شركة «طيران الإمارات»، أكبر ناقل جوي في الشرق الأوسط، نمو أعمالها في العام المقبل رغم سرعة انتشار فيروس «كورونا»، والتي دفعت منظمة الصحة العالمية إلى التحذير من «تسونامي» إصابات حول العالم.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، أحمد بن سعيد آل مكتوم، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «رغم ارتفاع إصابات المتحور أوميكرون أخيرًا، والتباطؤ الطفيف الذي أحدثه ذلك عبر شبكة خطوطنا؛ فإننا نتجه إلى العام 2022 بتفاؤل»، وأضاف: «استطعنا بناء زخمٍ قوي هذا العام ونتوقع تسريع نمو الأعمال والتجارة في العام الجديد. اتسم الطيران التجاري بالمرونة على الدوام، وسوف نواصل العمل مع شركائنا في الصناعة لإعادة البناء بصورة أفضل لعملائنا ومجتمعاتنا».

وتراجعت خسائر «طيران الإمارات» ومقرّها دبي إلى أكثر من النصف في الأشهر الستة الأولى من سنتها المالية الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع ارتفاع الطلب على السفر، حسب ما أفادت الشركة في نوفمبر. وتتوقّع المجموعة العودة لتحقيق الأرباح خلال 18 شهرًا، حسب ما أفاد رئيسها، تيم كلارك، الشهر الماضي.

والشركة أكبر مشغّل للطائرات الضخمة من طرازي «إيرباص آيه-380» و«بوينغ 777»، والتي اضطرت لوقف طيران عشرات منها بسبب الإغلاقات المرتبطة بفيروس «كورونا».

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وقال بيان الشركة الخميس إن «طيران الإمارات» أعادت بناء شبكة خدمات إلى 128 مدينة بحلول ديسمبر الجاري، فيما كانت جميع طائراتها من طراز «بوينغ 777» الـ133 ونحو 60 طائرة من أسطولها الإيرباص «آيه -380» ومجموعها 123 قيد الخدمة.

وتعتبر الشركة أحد أبرز نجاحات إمارة دبي الساعية لترسيخ موقعها كمحطة استقطاب رئيسية للسياح حول العالم الهاربين من الإغلاقات المرتبطة بـ«كورونا».

وفي وقت سابق هذا الشهر، عاد مطار دبي الدولي، أحد أكثر مطارات العالم ازدحامًا، إلى العمل بنسبة مئة بالمئة للمرة الأولى منذ الإغلاقات التي تسبّب بها فيروس «كورونا» في 2020.

ويواصل المتحور «أوميكرون» من فيروس «كورونا» إحداث فوضى في الأجواء مع إلغاء آلاف الرحلات الجوية منذ عطلة الميلاد، فيما دفع انتشاره السريع عدة دول إلى فرض قيود جديدة والرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى التحذير من «إجهاد» المستشفيات.

وشبّهت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، سيل الإصابات بالمتحورتين «أوميكرون» و«دلتا» من فيروس كورونا بالـ«تسونامي»، وحذرت من أنه قد ينهك أنظمة الصحة الوطنية، في وقت تسجّل عديد دول العالم أعدادًا قياسية للإصابات بـ«كوفيد» وتشدد القيود.