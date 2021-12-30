«سامسونغ» تتفاوض لشراء «بايوجن» الأميركية للأدوية مقابل 42 مليار دولار

مقر شركة بايوجن في كامبريدج، (أرشيفية: ا ف ب)

ارتفع سعر سهم شركة «بايوجن» الأميركية لصناعة الأدوية في الأسواق المالية، بعد ظهور تقارير تفيد بإجراء مجموعة «سامسونغ» الكورية الجنوبية العملاقة محادثات لشرائها مقابل أكثر من 40 مليار دولار.

وترجح جريدة «كوريا أيكونوميك دايلي» تجاوز قيمة الصفقة 42 مليارًا، وذلك لحسم شراء «بايوجن» المعروفة بإنتاج عقار «أدوهلم» لمرض الزهايمر، إضافة إلى خط إنتاج أدوية خاص بالأمراض العصبية، حسب وكالة «فرانس برس».

وأشار التقرير الذي استشهد بمصادر مصرفية لم يسمها إلى عائدات «بايوجن» المستقرة نسبيًا مقارنة بصناعات مثل «أشباه الموصلات» التي عززت أرباح «سامسونغ».

وسجل سعر سهم «بايوجن» ارتفاعًا بنسبة 9.5% في تداولات الأربعاء ليصل إلى 258.31 دولار، كما ارتفع أكثر في تعاملات ما بعد الإغلاق، بينما رفضت ناطقة باسم الشركة التعليق على التقارير.

وسبق أن تراجع السهم بنسبة 50% في يونيو الماضي بعد شكوك حول فعالية «أدوهلم»، ثم أعلنت الشركة في 20 ديسمبر الجاري خفض سعر الدواء إلى النصف تقريبًا.

وتشتهر «سامسونغ»، أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم، بقسم الإلكترونيات الذي قفزت أرباحه بنسبة 28% في الفصل الأخير، مسجلًا 15.8 تريليون وون، ما يكافئ نحو 13.5 مليار دولار.