الشركة المشغلة لمشروع «نورد ستريم 2» تؤكد جاهزيتها لنقل الغاز

لافتة تشير إلى مدخل يؤدي إلى خط «نورد ستريم 2» لأنابيب الغاز في لوبمين بألمانيا, 7 سبتمبر 2020, (أ ف ب)

أعلنت الشركة المشغلة لمشروع أنابيب الغاز «نورد ستريم 2»، المثير للجدل، الذي يربط روسيا بألمانيا، أنها أصبحت جاهزة لنقل الغاز.

غير أن الهيئة الألمانية الناظمة للطاقة، قالت في وقت سابق من هذا الشهر، إنه من المتوقع ألا تصادق على المشروع قبل منتصف 2022، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت شركة «نورد ستريم 2 آيه جي»، في بيان اليوم، «اعتبارًا من 29 ديسمبر، اكتملت إجراءات إدخال الغاز للسلسلة الثانية من خط أنابيب نورد ستريم 2».

وأضافت الشركة، الواقع مقرها في سويسرا، «هذا الضغط كافٍ لبدء عملية نقل الغاز في المستقبل».

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن روسيا مستعدة لإرسال الغاز عبر خط «نورد ستريم 2»، فور منح السلطات الألمانية موافقتها.

وتابع بوتين، عبر التلفزيون الرسمي، «فور إقرارهم بدء العمل، ستبدأ كميات كبيرة (كميات إضافية) من الغاز الروسي بالتدفق فورًا إلى أوروبا».

وفيما ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، خلال الأسبوع الماضي، اعتبر بوتين أن إطلاق خط الأنابيب سيعيدها إلى الانخفاض، مضيفًا: «سيؤثر ذلك طبعًا على السعر في السوق فورًا، وستشعر بذلك جميع الدول ومستهلكو الغاز الروسي في هذه الدول».

وانتهى إنشاء خط «نورد ستريم 2» في سبتمبر الماضي، لكن الوكالة الألمانية للشبكات علقت في نوفمبر، عملية المصادقة على المشروع، قائلة إنها في حاجة الى التحقق من تماشيه مع القانون الألماني قبل اعتماده.

وأحدث خط أنابيب بحر البلطيق انقسامات بين العواصم الأوروبية طيلة سنوات، وزاد التوترات بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن، فيما اعتبر منتقدون أن المشروع سيزيد من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.

واتهمت دول غربية روسيا منذ أسابيع بالحد من شحنات الغاز للضغط على أوروبا، وسط توترات بشأن الصراع في أوكرانيا والمضي قدمًا بمشروع «نورد ستريم 2»، فيما نفى بوتين ومجموعة الغاز الروسية العملاقة «غازبروم» الاتهامات.