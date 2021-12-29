خضوع مصنع في الهند تابع لـ«أبل» لـ«مرحلة تجربة» بسبب حالات تسمم

لافتة تظهر شعار «فوكسكون الهند» في ضواحي مدينة تشيناي جنوب البلاد، 28 ديسمبر 2021. (أ ف ب)

أعلنت مجموعة «أبل» الأميركية العملاقة، الأربعاء، وضع مصنع هندي تابع لمزودها الرئيسي في «مرحلة تجريبية» بعد سلسلة حالات تسمم غذائي، وتظاهرات منددة بظروف العمل في الموقع.

وأصيبت حوالى 250 امرأة يعملن في موقع لتصنيع هواتف «آي فون» تابع لمجموعة «فوكسكون» التايوانية العملاقة في ولاية تاميل نادو جنوب الهند، بتسمم غذائي في ديسمبر الجاري ما استدعى إدخال 159 منهن المستشفى، وفق وكالة «فرانس برس».

وأسفر ذلك عن تظاهرات منددة بظروف المعيشة في المساكن التابعة للمصنع في سريبيرومبودور قرب تشيناي، والذي لا يزال مغلقًا منذ 18 ديسمبر.

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وقالت المجموعة الأميركية العملاقة إنها وضعت المصنع في مرحلة تجريبية، مشيرة إلى أنها تعمل مع الشركة المزودة لاعتماد «سلسلة تدابير تصحيحية» سريعة. ويعمل في هذا المصنع أكثر من 17 ألف شخص، وتُصنع فيه هواتف «آي فون» موجهة للسوق الهندية وللتصدير، إضافة إلى إكسسوارات.

وقالت «فوكسكون» المتعاقدة مع «أبل» إنها «آسفة حقًا للمشكلة التي يواجهها موظفونا»، مؤكدة اتخاذها «تدابير فورية لتحسين وضع المنشآت والخدمات» في المهاجع التابعة لها. ولفتت المجموعة التايوانية إلى أن الموظفين سيستمرون في الحصول على رواتبهم ريثما يجري الانتهاء من هذه التحسينات.

ولطالما واجهت «أبل» انتقادات بشأن طريقة التعامل مع الموظفين العاملين في مصانع الشركات المتعاقدة معها في الصين، خصوصًا إثر موجة حالات انتحار لعمال في مصنع «فوكسكون» في شنجن سنة 2010، وفق «فرانس برس».