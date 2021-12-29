محاكم برازيلية تعلق قرار رفع أسعار الغاز في البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 ديسمبر 2021, 08:27 صباحا
اسم وشعار شركة بتروباس البرازيلية، (أرشيفية: رويترز)

علقت المحاكم في أربع ولايات برازيلية قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي 50%، الذي خططت له شركة النفط الحكومية «بتروبراس»؛ ما قد يؤدي على الأرجح إلى «معركة قانونية شديدة» بين الشركة والموزعين الذين يشترون منتجاتها.

وقالت «بتروبراس»، في بيان، إن المحاكم أصدرت أوامر بناءً على طلب موزعي الغاز الطبيعي، دون أن تحدد الولايات التي صدرت فيها تلك الأحكام، حسب وكالة «رويترز».

لكن الهيئة التشريعية لولاية ريو دي جانيرو قالت على «تويتر» إن قاضيا هناك أوقف رفع الأسعار، وحددت جريدة «أو جلوبو» الوطنية الولايات الثلاث الأخرى باسم سيرغيبي وسيارا وألاغواس، وكلها تقع في شمال شرق البلاد.

هذه القرارات هي «أحدث صداع» للشركة البرازيلية، التي تعهدت بالحفاظ على أسعار الوقود متماشية تقريبًا مع المستويات الدولية، ما ساعدها على تحقيق أرباح وفيرة هذا العام، لكنها أزعجت العديد من المستهلكين والسياسيين على كل مستوى من مستويات الحكومة.

وتنطبق الأحكام على غاز البترول المسال والغاز الطبيعي للمركبات والغاز المستخدم بشكل شائع للأغراض الصناعية، لكنها لا تنطبق على أنواع الوقود الأخرى مثل البنزين والديزل، وقالت «بتروبراس» في مذكرتها إنها ستستأنف.

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