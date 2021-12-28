أسعار النفط تقترب من أعلى مستوى منذ شهر

موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019، (ا ف ب)

واصلت أسعار النفط مكاسبها، الثلاثاء، حيث اقتربت من أعلى مستوى سجلته منذ شهر، وسط آمال أن يكون تأثير الفيروس المتحور «أوميكرون» محدودا على الطلب على الوقود.

وارتفع خام برنت 14 سنتا أو 0.1% إلى 78.74 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا أو 0.3% إلى 75.81 دولار للبرميل، مرتفعًا للجلسة الخامسة على التوالي، حسب وكالة «رويترز»

وقال وزير الصحة البريطاني، ساجيد جافيد، الإثنين، إن بلاده لن تفرض أي قيود جديدة بسبب الجائحة قبل نهاية العام 2021، حيث تنتظر الحكومة مزيد الأدلة حول ما إذا كانت الخدمة الصحية قادرة على التعامل مع معدلات الإصابة المرتفعة.

ومع ذلك، ظل الاتجاه الصعودي للأسعار محدودًا بعد أن ألغت شركات الطيران الأميركية أكثر من 1300 رحلة طيران يوم الأحد، حيث تسبب الفيروس في قلة عدد الأطقم المتاحة، بينما اضطرت العديد من السفن السياحية إلى إلغاء التوقف.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المحلي في الصين لليوم الرابع على التوالي الإثنين، حيث أبلغت شركة عن المزيد من الإصابات بين العاملين لديها، ما أدى إلى وضع سكان مدينة بالغ عددهم 13 مليونًا، تحت الإغلاق.

وصعدت أسعار النفط نحو 50% هذا العام، مدعومة بتعافي خفض العرض والطلب من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائها، المعروفين باسم «أوبك +».

وينتظر المستثمرون اجتماع «أوبك +» في الرابع من يناير المقبل، حيث سيقرر التحالف ما إذا كان سيمضي قدمًا في زيادة الإنتاج المخطط لها 400 ألف برميل يوميًا في فبراير.