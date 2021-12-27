طوكيو تبيع أكثر من نصف مليون برميل نفط من احتياطاتها في مزاد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 02:09 مساء
مستودع شيبوشي للنفط في اليابان. (الإنترنت)


قررت الحكومة اليابانية، بيع 600 ألف برميل نفط من احتياطاتها في مزاد، مشيرة إلى أن البيع في إطار «تغيير في تشكيلة أنواع النفط في المخزون الوطني»، وفقًا لوكالة «رويترز». 

وقالت وزارة الصناعة اليابانية، إنها «ستنظم مزادا في التاسع من فبراير  لبيع نحو 100 ألف كيلولتر أي 628980 برميل من النفط الخام من احتياطاتها الوطنية في إطار عملية منسقة للسحب من الاحتياطات».

ولفتت الوزارة في بيان إلى أن «الخام سيأتي من مستودع شيبوشي في جنوب غرب البلاد وسيتاح لمن يفوز بالمزاد في 20 مارس أو بعد ذلك»، مشيرة إلى أن هذه «أول جولة من السحب المزمع وسنطرح مزادات أخرى عندما نكون مستعدين ونرقب عن كثب أسواق الطاقة العالمية».

وتباينت أسعار النفط، الإثنين، مع صعود خام برنت في الوقت الذي تراجعت فيه العقود الآجلة للخام الأميركي بعد أن ألغت شركات الطيران آلاف الرحلات في الولايات المتحدة خلال عطلة عيد الميلاد وسط تصاعد الإصابات بفيروس «كورونا».

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