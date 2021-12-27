تباين أسعار النفط بعد إلغاء شركات الطيران الأميركية آلاف الرحلات

منصة نفط في خليج المكسيك، (أرشيفية: الإنترنت)

تباينت أسعار النفط، الإثنين، مع صعود خام برنت في الوقت الذي تراجعت فيه العقود الآجلة للخام الأميركي بعد أن ألغت شركات الطيران آلاف الرحلات في الولايات المتحدة خلال عطلة عيد الميلاد وسط تصاعد الإصابات بفيروس «كورونا».

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتا أو 0.6% إلى 73.38 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:53 بتوقيت غرينتش. ولم يجر تداول العقد الجمعة؛ لأن الأسواق الأميركية كانت مغلقة في عطلة عيد الميلاد.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 40 سنتا أو 0.5% إلى 76.54 دولارا للبرميل بعد أن استقر على 0.92% الجمعة. وقفز كلا العقدين بما يتراوح بين 3 و4% الأسبوع الماضي بعد أن أشارت البيانات المبكرة إلى أن سلالة «أوميكرون» المتحورة من فيروس كورونا قد تتسبب في مستوى أخف من المرض.