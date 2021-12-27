ارتفاع مبيعات التجزئة 8.5% في أميركا خلال موسم الأعياد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 08:22 صباحا
مجمع تجاري في سانتا أنيتا في كاليفورنيا، (أرشيفية: ا ف ب)

أظهرت دراسة أن مزاج المستهلك الأميركي مال باتجاه الإنفاق خلال موسم الأعياد الجاري، حيث ارتفع معدل مبيعات التجزئة بنسبة 8.5% مقارنة بالعام الماضي.

وقالت الدراسة التي نشرت أمس الأحد، وأعدتها «ماستركارد سبندنغ بلاس» إن المبيعات عبر الإنترنت ارتفعت بنسبة 11% ومبيعات المتاجر 8.1% بين الأول من نوفمبر وعشية عيد الميلاد، وهذا الانتعاش يعد الأقوى منذ 17 عاما لا يشمل مبيعات السيارات، حسب وكالة «فرانس برس».

وذكر كبير مستشاري «ماستركارد»، ستيف سادوف، أن المستهلكين أسرفوا في الإنفاق طوال الموسم، مضيفا أن «متاجر الملابس والمتاجر الكبرى شهدت نموا قويا مع إعطاء المتسوقين الأولوية لمظهرهم الخارجي».

واجتذبت متاجر الملابس الأميركيين لتسجل مبيعاتها ارتفاعا بنسبة 47.3% على أساس سنوي، بالإضافة الى المجوهرات التي سجلت زيادة بنسبة 32%.

وشملت الدراسة فترة أسابيع عدة قبل انتشار «أوميكرون» على نطاق واسع في الولايات المتحدة، وارتفعت مبيعات المتاجر الكبرى بنسبة 21.2%، بينما شهدت تجارة المنتجات الإلكترونية نموا بنسبة 16.2%.

وقالت «ماستركارد»: «لقد كان موسما متجددا لتجار التجزئة حيث قام المستهلكون بتعبئة عرباتهم بالهدايا والأجهزة».

كما أشارت الدراسة إلى أن الأسر الأميركية بدأت عمليات الشراء في وقت مبكر مقارنة بالسنوات الماضية مع خدمة «ضمان التوصيل في عيد الميلاد».

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