«فرانس برس»: «أوميكرون» يهدد بزعزعة أركان الاقتصاد العالمي

رجل يرتدي كمامة ويمر من أمام شاشة تعرض مؤشرات البورصة. (الإنترنت)

في ظل التزايد المتوقع للإصابات بـ«كوفيد-19» في يناير، تتزايد المخاوف من أن يعرقل المتحور «أوميكرون» سير شركات الأعمال، موجهًا ضربة قاصمة للاقتصاد بعد تلك التي تكبدها إثر الموجة الأولى.

وذكر تقرير لوكالة «فرانس برس» أن القطاعات التي قد تعاني تغيب العمال بسبب «مئات آلاف» الحالات التي يُخشى رصدها في مطلع العام 2022 كثيرة، وفق العضو في المجلس العلمي الفرنسي أوليفييه غيران، الذي ذكر على سبيل المثال «توزيع المنتجات الغذائية والأمن والطاقة والمواصلات والاتصالات والصحة».

اختلال لعدد من الخدمات الأساسية

وتطرق رئيس المجلس جان-فرنسوا ديلفريسي، من جهته إلى «اختلال محتمل لعدد من الخدمات الأساسية». ولا تزال الإصابات بالمتحور أوميكرون قليلة في فرنسا، وهي لم تؤدِ بعد إلى تدابير حجر موسعة بسبب حالات إيجابية أو تخالط. لكن بعض المؤشرات ينذر بالأسوأ، وبدأ التركيز ينصب على الموجة السادسة في يناير.

وأفاد مسؤولون في الشركة الوطنية لسكك الحديد في فرنسا (أس أن سي أف) بتسجيل اضطرابات بسيطة في حركة القطارات المحلية، لكن ليس على الخطوط الرئيسية. ولا يساور القلق بعد الهيئة المعنية بالمواصلات في باريس (أر أيه تي بي)، في حين تؤكد هيئة البريد أنها لم تواجه أي مشكلة بعد.

- «أوميكرون» يلغي 4500 رحلة جوية حول العالم بحلول عيد الميلاد

- الحكومة البريطانية تخصص مليار جنيه من المساعدات للشركات المتضررة بـ«أوميكرون»

وفي مجال الطيران، لا ترى «إير فرانس» أي ضرورة لإلغاء رحلات بسبب إصابة الطواقم. غير أن الخطوط الجوية الاسكندينافية (ساس) اضطرت إلى إلغاء عشرات الرحلات، الثلاثاء والأربعاء، بسبب تغيب موظفين بدواعي المرض. وواجهت «لوفتهانزا» المشكلة عينها لرحلاتها الطويلة، من دون أن تنسب المسؤولية إلى «أوميكرون».

تضاؤل اليد العاملة بسبب المرضى والمخالطين

وفي مجال العمل الحرفي وشركات البناء الصغيرة الذي يعاني أصلًا نقصًا في العمال، «تتضاءل اليد العاملة بسبب المرضى والمخالطين لهم، وسيصبح من الصعب الحفاظ على وتيرة الأعمال»، بحسب ما حذر رئيس الاتحاد النقابي لهذا المجال جان-كريستوف ريبون، الجمعة، عبر أثير «فرانس إنفو».

وتسعى الحكومة الفرنسية إلى الطمأنة، وقد أكد وزير الصحة أوليفييه فيران «وجود خلايا استباقية على كل المستويات... بحيث تبقى عجلة الأعمال دائرة في البلد» في مجالات الصحة والتعليم والنقل والاقتصاد. وهو صرح: «ينبغي لنا تفادي أي شلل في البلد».

وأعربت وزارة المالية من جهتها عن الحذر، وكشفت في تصريحات لوكالة «فرانس برس» أنها تراقب الوضع عن كثب في وقت قد تطلب قطاعات كثيرة المساعدة مجددًا.

الاستعداد للأسوأ

وتوصي الحكومة باعتماد العمل عن بعد قدر المستطاع، غير أن 44% من اليد العاملة النشطة تؤكد أنه يتعذر عليها اللجوء إلى هذا النهج، بحسب استطلاع أجرته شركة «هاريس» في منتصف ديسمبر لحساب وزارة العمل.

وهو بطبيعة الحال وضع قطاع العروض الحية، حيث أُلغيت عروض عدة مسارح شهيرة، مثل «مولان روج» و«كرايزي هورس»، في أعقاب برودواي، ما أعاد إلى الأذهان الوضع التعيس الذي كان سائدًا في ربيع 2020.

ولاحظت الهيئة البريدية الملكية في بريطانيا «رويال مايل» أن حالات التغيب في هذه الفترة من العام هي أعلى بمرتين من تلك المسجلة في 2018، في حين ازدادت الإجازات المرضية في أوساط الطواقم العاملة في تسيير القطارات، ما أثر على حركة الشبكة، وفق ما أفادت جريدة «فاينانشال تايمز» في منتصف ديسمبر.

وقد سجلت بريطانيا التي طالتها موجة «أوميكرون» قبل بلدان كثيرة أخرى 120 ألف حالة إيجابية الخميس، في حصيلة قياسية جديدة، في حين أحصت فرنسا أكثر من 90 ألف حالة.

تأثر أنشطة عدد من الشركات بدرجة كبيرة

ومن المحتمل جدًّا أن «تتأثر أنشطة عدد من الشركات بدرجة كبيرة، إذ أن أوميكرون هو بكل بساطة أشد عدوى بكثير»، بحسب ما قال رول بيتسما، الأستاذ المحاضر في الاقتصاد في جامعة أمستردام، لوكالة «فرانس برس».

وكانت الحال كذلك مثلًا في بلجيكا، حيث أغلق مصنع «أودي» في بروكسل، أحد أكبر مصانع السيارات في البلد، أبوابه في أواخر نوفمبر بسبب إصابات بـ«كوفيد-19».

ولاحتواء انتشار موجة كاسحة من الإصابات، تعيد الحكومة الفرنسية النظر في تدابير الحجر، باعتبار أنه «لا بد من الاستعداد لفرضية... أن يكون جزء يسير من اليد العاملة النشطة مصابًا بالمرض أو مخالطًا لمصابين به في الوقت عينه». ويعقد مجلس لهذا الغرض الإثنين في فرنسا.