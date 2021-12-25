اليابان تقر ميزانية سنوية قياسية توازي 830 مليار يورو

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 ديسمبر 2021, 01:20 مساء
رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو خلال مؤتمر صحفي. (أ ف ب)

 كشفت الحكومة اليابانية عن ميزانية سنوية قياسية توازي 830 مليار يورو للسنة المالية «22-2023» وتتضمن مبلغًا غير مسبوق للدفاع، في أجواء جيوسياسية متوترة.

وترتفع ميزانية الدفاع اليابانية للعام العاشر على التوالي؛ حيث تثير التوترات مع الصين والمخاطر التي تطرحها كوريا الشمالية القلق في الأرخبيل، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وشددت وزراة الدفاع اليابانية على القلق إزاء الوضع الأمني الإقليمي «الخطير بشكل متزايد» والمتدهور بـ«سرعة غير مسبوقة»، وطلبت للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من أبريل 2022 موازنة قياسية قدرها 5400 مليار ين (41.7 مليار يورو).

وتتضمن هذه الموازنة التي تزيد على 5.3 تريليون ين كانت مطلوبة مبدئيًا للسنة المالية الحالية، مبلغًا بقيمة 127.8 مليار ين لشراء 12 مقاتلة من طراز «إف-35».

وقالت وزارة الدفاع أيضًا إنها تريد زيادة قدرات اليابان الدفاعية في الفضاء ولجهة الأمن السيبراني. كما أعلنت نهاية نوفمبر عن نيتها السعي للحصول على ميزانية إضافية قدرها 773.8 مليار ين للسنة المالية الحالية.

بالإضافة إلى هذا الإنفاق العسكري، تتيح الميزانية الإجمالية البالغة 107.6 تريليون ين (830 مليار يورو) والتي كشفت عنها الحكومة الجمعة على أن يدرسها البرلمان بداية العام المقبل، تمويلًا جزئيًا خلطة التحفيز الضخمة لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا.

ويعتزم المسؤول الياباني الذي وصل إلى السلطة مطلع أكتوبر، بهذه الخطة إعطاء دفع لثالث أكبر اقتصاد في العالم بينما لا تزال الجائحة مستمرة. 

ويتمثل أحد التدابير الرئيسية للخطة في توزيع مبلغ 100ألف ين (772 يورو) على جميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا، باستثناء أفراد العائلات ذات الدخل المرتفع.

على الرغم من أن الحكومة تريد تعزيز النمو بهذه الخطة، يحذر بعض المحللين من ارتفاع الديون اليابانية التي تتجاوز 250% من إجمالي الناتج المحلي وفقًا لصندوق النقد الدولي.

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