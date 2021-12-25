شركة روسية تبدأ تصدير الهيدروجين إلى أوروبا

لافتة لشركة نوفاتيك الروسية. (أرشيفية: الإنترنت)

ذكر موقع «روسيا اليوم» نقلًا عن صحيفة «كوميرسانت» أن شركة الغاز الروسية «نوفاتيك» باتت أول شركة روسية تبرم اتفاقًا لتصدير الهيدروجين بأحجام صناعة إلى أوروبا، حيث وقعت عقدًا مع شركة Uniper الألمانية.

وستنتج «نوفاتيك» الهيدروجين من الغاز باستخدام تقنيات احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون. ويسمى الهيدروجين بهذا التركيب الكيميائي الأزرق. وستحوله الشركة الروسية إلى أمونيا سائلة وتصدره.

وسيتم إنتاج المادة في منشأة تمتلكها الشركة الروسية في شبه جزيرة يامال بغرب سيبيريا بروسيا، وتعد أكبر مصدر في روسيا للغاز الطبيعي. وسيتم شحن المادة عبر البحر إلى محطة الشركة الألمانية في مدينة فيلهلمسهافن في شمال غرب ألمانيا.

وفي وقت سابق، أفاد وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، بأن روسيا تمتلك إمكانات كبيرة لتطوير قطاع طاقة الهيدروجين، وأن استخدام التقنيات الجديدة يجب أن يساهم في زيادة كفاءة إنتاج الهيدروجين وكذلك نقله وتخزينه.