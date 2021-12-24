إلغاء أكثر من ألفي رحلة جوية حول العالم عشية الميلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 ديسمبر 2021, 08:02 مساء
طائرة تابعة لشركة الطيران الأميركية «يوناتيد إيرلاينز», (الإنترنت)

اضطرت شركات الطيران، لإلغاء أكثر من ألفي رحلة جوية حول العالم، نحو ربعها في الولايات المتحدة، لمواجهة المتحور أوميكرون التي عطلت التنقل في أعياد نهاية العام.

ووفقًا لموقع «فلايت أوير» ألغي ما لا يقل عن 2116 رحلة الجمعة، بينها 499 رحلة تتعلق بالولايات المتحدة، سواء دولية أو داخلية، وفق وكالة فرانس برس.

وعزت شركات عدة اتصلت بها وكالة «فرانس برس»، هذا الأمر إلى الموجة الجديدة من الوباء، الذي يطال خصوصا طواقم الطائرات.

وأشار الموقع إلى أن شركة «يونايتد إيرلاينز»، اضطرت لإلغاء أكثر من 170 رحلة الجمعة، أي 9% من الرحلات المجدولة.

وأوضحت الشركة أن «العدد الكبير من الإصابات بأوميكرون في جميع أنحاء البلاد هذا الأسبوع، كان له تأثير مباشر على طواقمنا والأشخاص الذين يديرون عملياتنا»، مشيرة إلى أنها تعمل على إيجاد حلول لتأمين سفر الركاب المتضررين.

كما ألغت «دلتا إيرلاينز» 145 رحلة، بحسب الموقع، عازية ذلك إلى أوميكرون وسوء الأحوال الجوية.

وقالت شركة الطيران «لقد استنفدت فرق دلتا كل الخيارات والموارد»، قبل أن تعمد إلى هذه الإلغاءات.

وألغت «ألاسكا ايرلاينز»، أكثر من عشر رحلات، بعدما أشار موظفون فيها إلى «احتمال إصابتهم بالفيروس» واضطرارهم إلى حجر أنفسهم.

وكان من المقرر أن يسافر أكثر من 109 ملايين أميركي بالطائرة أو القطار أو السيارة، بين 23 ديسمبر و2 يناير، بزيادة 34% عن العام الماضي، بحسب تقديرات اتحاد السيارات الأميركي.

على سبيل المثال، كانت شركة «أميريكن إيرلاينز»، تنوي تسيير 5300 رحلة الخميس، ولكن الشركة أوضحت أن هذا الرقم يمثل «86% من برنامج رحلاتنا للفترة نفسها من عام 2019»، خلال آخر موسم أعياد قبل ظهور كوفيد-19.

وجدولت غالبية تلك الرحلات قبل ظهور المتحور أوميكرون شديدة العدوى، والتي تنتشر بسرعة كبيرة وتجبر العديد من الأشخاص على حجر أنفسهم حتى من دون ظهور أعراض عليهم.

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