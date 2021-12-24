تحالف «تايلاندي - نمساوي» يشتري «سيلفردجز» البريطانية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 ديسمبر 2021, 06:14 مساء
متجر سيلفردجز في شارع أكسفورد وسط لندن، 26 ديسمبر 2020، (ا ف ب)

اشترى تحالف «تايلاندي - نمساوي»، الجمعة، سلسلة متاجر «سيلفردجز» البريطانية للمنتجات الفاخرة التي يميزها فرعها الرئيسي في شارع أكسفورد وسط لندن، لقاء أربعة مليارات جنيه إسترليني.

وباعت عائلة ويستن الكندية سلسلة «سلفردجز» التي تكتظ متاجرها عادة بالمتسوقين في فترة عيد الميلاد، لمجموعة «سنترال غروب» التايلاندية العملاقة للتجزئة وشركة العقارات النمساوية «سيغنا»، وفق بيان للمجموعتين، نقلته وكالة «فرانس برس».

ولم يكشف فورا عن قيمة الصفقة، إلا أن مصدرا مطلعا أكد أنها تمت مقابل أربعة مليارات جنيه استرليني أي ما يعادل 5.4 مليارات دولار أو 4.7 مليارات يورو.

لكن الصفقة الضخمة تأتي في ظل تزايد القلق حيال تأثير المتحور «أوميكرون» على قطاع تجارة التجزئة غير الرقمي، الذي تعرض بالفعل إلى ضربة جراء الوباء.

عملية الشراء تشمل 18 متجرا
وتشمل عملية الشراء 18 متجرا كبيرا بما في ذلك «سيلفردجز» في لندن ومانشستر وبرمنغهام إضافة إلى «دو باينكورف» في هولندا و«بروان توماس وآرنوتس» في أيرلندا.

لكن عائلة ويستن، التي اشترت «سيلفردجز» العام 2003 لقاء 598 مليون جنيه إسترليني، ستحتفظ بملكية شركة «هولت رنفرو» الكندية.

ويذكر أن «سنترال غروب» مملوكة من قبل عائلة شيراتيفات التايلاندية الفاحشة الثراء، وتملك المجموعة عشرات مراكز التسوق ومتاجر المنتجات الكهربائية ومواد البقالة وغيرها من المحال التي تفتح أبوابها على مدى 24 ساعة في أنحاء تايلاند.

وكثفت الشركة التايلاندية عمليات الشراء التي تقوم بها في الخارج منذ سنوات فاشترت أو أقامت شراكات مع علامات تجارية فاخرة في إيطاليا وألمانيا وسويسرا.

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