صندوق النقد يمدد برنامج التمويل الطارىء 18 شهرا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 ديسمبر 2021, 09:34 صباحا
شعار صندوق النقد الدولي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، إنه سيمدد لمدة 18 شهرًا إضافية الاستفادة من برنامج التمويل الطارئ لمساعدة الدول المتضررة بشدة جراء جائحة «كوفيد-19».

وقال الصندوق في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن مجلسه التنفيذي وافق، الإثنين، على «زيادة موقتة» لحدود الاستفادة من موارده بموجب أدوات التمويل الطارئ حتى يونيو 2023.

وفي أبريل 2020، عندما ضربت الموجة الأولى من الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا» العالم، قدم صندوق النقد تسهيلات إلى الدول للوصول إلى مثل هذه المساعدات، بما في ذلك رفع مستوى التمويل الذي يمكن أن تحصل عليه الدول.

وجرى بالفعل تمديد هذه البرامج مرتين، في سبتمبر 2020 ومارس الماضي. كما وافق المجلس التنفيذي على خفض جميع حدود الاستفادة الأخرى التي جرى زيادتها موقتا إلى مستويات ما قبل الجائحة اعتبارا من 1 يناير 2022.

- صندوق النقد يقر دفعة مساعدة أخيرة لتخفيف عبء ديون الدول الفقيرة

وشدد الصندوق على أن القرار يضمن «الوصول المستمر» للدول الأعضاء إلى برامج التمويل الطارئ لصندوق النقد في حال ظهور مشكلات ملحة في ميزان المدفوعات.

وتشمل التسهيل الائتماني السريع، وهو برنامج بدون فوائد متاح للدول ذات الدخل المنخفض، وأداة التمويل السريع المتاح لجميع أعضاء الصندوق. ويمكن صرف الأموال بسرعة كبيرة لمساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ سياسات لمواجهة حالات الطوارئ.

وقال صندوق النقد الدولي، الإثنين، إنه وافق على الجولة الخامسة والأخيرة من تخفيف الديون بموجب برنامج يهدف إلى مساعدة الدول الأكثر فقرًا على مواجهة «كوفيد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البنك الدولي: تخصيص 37 مليون دولار لمعلمي المدارس الرسمية في لبنان
اقتصاد
15 دولة غربية: الحكومة الروسية تدعم انتشار مرتزقة «فاغنر» في مالي
دولى
وليامز تحث على تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة تحظى ...
ليبيا
ديوان المحاسبة يوافق على تنفيذ برنامج دعم الحبوب والأعلاف ويطالب الحكومة بمراعاة...
ليبيا
دييغو سيميوني.. 10 أعوام «مجنونة» في قيادة أتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - أزمة الكتاب المدرسي
كاريكاتير
«التعليم العالي» تطالب الجامعات بوقف قبول طلبة جدد بكليات طب الأسنان
ليبيا
«فرانس برس»: خيبة أمل ليبية بعد تأجيل الانتخابات ومخاوف من شبح الحرب
ليبيا
تأجيل مبارتين في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا
رياضة عالمية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 0 الخمس» في الدوري الليبي
رياضة محلية
غوتيريس: عملية احتيال وراء الانهيار المالي في لبنان
عربى
اسمه "فتحى"
وجهات نظر
فرنسا ترفع السرية عن أرشيف حرب الجزائر
دولى
في العراق فن الخط العربي يقاوم الصعوبات الاقتصادية
ثقافة وفن
دراستان بريطانيتان: نسبة الاستشفاء بسبب «أوميكرون» أقل من «دلتا»
دولى
بايدن يبدي حماسه للترشح لولاية ثانية إذا خاض ترامب الانتخابات
دولى
بالصور.. الأهلي المصري يتوج بكأس السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي
رياضة عالمية
السلطات الصحية الأميركية تجيز استخدام حبوب «فايزر» المضادة لـ«كوفيد»
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «بيك آب» جديدة تتحدى مركبات «فورد» و«تويوتا»