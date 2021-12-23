الصين تطلق مجموعة عملاقة للفلزات الأرضية النادرة

«بينغ دوين دوين» تميمة الألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022 في هوباي، 22 ديسمبر 2021. (أ ف ب)

أطلقت الصين، الخميس، «المجموعة الصينية للمعادن النادرة» (تشاينا رير غرث غروب) وهي شركة عملاقة للمعادن النادرة، المواد الضرورية للتقنيات المتقدمة على خلفية التنافس والتوتر مع واشنطن.



والدولة الآسيوية العملاقة هي أكبر منتج للمعادن النادرة في العالم، وهي مجموعة من 17 معدنًا مستخدمة خصوصًا في الهواتف الذكية وشاشات البلازما، والمركبات الكهربائية وفي الأسلحة أيضًا، وفق وكالة «فرانس برس».



وأعلنت الحكومة الصينية في مرسوم إنشاء «مجموعة تشاينا للمعادن النادرة» المرتبطة مباشرة بالدولة. وأنشئت هذه المجموعة نتيجة اندماج ثلاث شركات كبرى هي «مجموعة تشانتشو للمعادن النادرة» و«شينالكو» و«تشاينا ماينميتالز كورب».



وخلافًا لما يوحي به اسمها، المعادن النادرة وفيرة نسبيًا. لكنّ خصائصها الكهرومغناطيسية وهي حيوية في القطاع، تجعل منها معادن استراتيجية.



في العام 2019، حصلت الولايات المتحدة على 80% من وارداتها من المعادن النادرة من الصين، حسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية. أما الاتحاد الأوروبي فحصل من الصين على 98% منها، وفق تقرير المفوضية الأوروبية الصادر في سبتمبر 2020.



والصين غنية بالمعادن النادرة، لكن هيمنتها تعود أساسًا إلى استثمارات عامة ضخمة إضافة إلى شبكة كبيرة لتكرير المواد الخام، وهي بنية تحتية لا تملكها إلا حفنة من البلدان.



وفي إطار المشاحنات التجارية والجيوسياسية، تشعر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالقلق من الاعتماد المفرط على العملاق الآسيوي في هذا المجال ويسعان إلى تنويع إمداداتهما. من جهة ثانية، حددت بكين حصص تصدير هذه المواد لحماية مواردها المهددة بالاستنفاد.