الحكومة الألمانية تصادق على تعيين يواكيم ناغل رئيسا للمصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 ديسمبر 2021, 09:51 مساء
المصرفي يواكيم ناغل، (الأرشيفية : الإنترنت)

صادقت الحكومة الألمانية، الأربعاء، على قرار تعيين المصرفي يواكيم ناغل، رئيسًا للمصرف المركزي في البلاد، في وقت تعيش أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي، تحت وطأة التضخم وتفشي المتحور «أوميكرون».

وقال الناطق باسم الحكومة الألماني، شتيفان زايبرت، إن برلين ستكون باختيارها ناغل «الاقتصادي المرموق وخبير الأسواق المالية المشهود له»، قادرة على «مواصلة إرث المصرف المركزي الألماني القائم على الاستقرار»، وفق وكالة «فرانس برس».

وكان المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس، أصدر الإثنين، توصية أولية مشتركة مع وزير المالية كريستيان ليندنر، باختيار ناغل رئيسًا للمصرف المركزي.

ويشكل اختيار ناغل للمنصب، أحد أول التعيينات في مناصب عليا، تجريها حكومة شولتس الذي يقود ائتلافًا حكوميًّا بين حزبه «الاشتراكي الديمقراطي» و«الخضر» و«الليبراليين».

وسيباشر ناغل، ولايته ومدتها ثماني سنوات في فترة دقيقة، يمر بها الاقتصاد الألماني الذي يسجل ارتفاعًا في معدل التضخم، في بلاد تشهد موجة تفشٍ خامسة من فيروس «كورونا»، من جراء المتحور «أوميكرون» التي بدأت تجتاح البلاد.

وفي نوفمبر الماضي، سجلت أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعًا بنسبة 5.2% بمعدل سنوي، في أعلى نسبة للتضخم في البلاد منذ 29 عامًا.

وبحسب جريدة «بيلد» اليومية، هناك «مهمة كبرى وحيدة» ملقاة على عاتق الرئيس الجديد للمصرف المركزي الألماني، هي «مكافحة التضخم».

وأشارت الجريدة إلى أن الرئيس السابق للمركزي ينس فيدمان «اكتفى بالتفرج»، حين مول المصرف المركزي الأوروبي خطة إنفاق «انتحارية» لدول أوروبية جنوبية.

وبصفته عضوًا في مجلس حكام «المركزي الأوروبي»، سيشارك ناغل في وضع السياسة المالية لمنطقة اليورو.

- ألمانيا: اختيار يواكيم ناغل لرئاسة المصرف المركزي

وكان فيدمان، ذو النهج المحافظ، وجه مرارًا انتقادات لسياسة المصرف المركزي الأوروبي، بعد سلسلة أزمات واجهت منطقة اليورو.

ويتطلب تثبيت ناغل في المنصب أن يوقِّع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير قرار الحكومة، على أن يخلف فيدمان اعتبارًا من الأول من يناير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة لاعب عُماني على أرض الملعب أثناء الإحماء
رياضة عالمية
الخطوط الليبية تعلن استئناف الرحلات من مطار معيتيقة إلى طبرق السبت
ليبيا
تطورات «أوميكرون»: انطلاق حملة تلقيح الأطفال في فرنسا.. و13 مليون صيني يدخلون ...
دولى
الشاب نكيتياه يقود آرسنال لنصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية
رياضة عالمية
خلافات بين زعماء لبنان تعرقل اجتماع مجلس الوزراء رغم زيارة غوتيريس
دولى
«البنتاغون»: نحو 100 عسكري أميركي قاموا «بنشاط متطرف محظور»
دولى
مشكلة كبيرة في ريال مدريد يعجز أمامها أنشيلوتي
رياضة عالمية
رئيس «فيفا» يتمسك بإقامة كأس العالم كل عامين
رياضة عالمية
أكلات ليبية سريعة وشهية
كوجينة
اليابان تنفذ حكم الإعدام في 3 أشخاص للمرة الأولى منذ 2019
دولى
90 حالة إصابة بفيروس «كورونا» في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
عين على الانتخابات - آخر أخبار ومعطيات المشهد الانتخابي في ليبيا
فيديو
كاركاتير خيري - المواطن!
كاريكاتير
هل عثر العلماء على «قاتل كورونا»؟
طب وصحة
وفد مجلس النواب يلتقي مهندس الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا في إسطنبول
ليبيا
جريدة: كل الاحتمالات تقود إلى العنف في ليبيا
ليبيا
نيويورك تايمز: آلاف المدنيين قتلوا في ضربات لطائرات مسيرة أميركية
دولى
خبيرة في «الأزمات الدولية» تحذر من مخاطر فوضى مؤسساتية في ليبيا
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ألوان جديدة من بورشة خلال 4 سنوات