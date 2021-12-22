الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا يسجّل نموا أقل من المتوقع في الربع الثالث

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 ديسمبر 2021, 09:11 مساء
متسوقون في شارع أوكسفورد بوسط لندن. (أ ف ب)

سجّلت بريطانيا نموا أقل مما كان متوقعا في البداية في الربع الثالث من العام، حتى قبل وصول المتحورة أوميكرون، لكن الناتج المحلي الإجمالي أقرب إلى مستوى ما قبل الجائحة بفضل مراجعة للعام 2020.

ويقدّر نمو الناتج المحلي الإجمالي الآن للربع الثالث من العام بنحو 1,1% بدلا من 1,3 في المئة بسبب أداء أسوأ مما كان متوقعا بين مصففي الشعر والخدمات الصحية وخدمات الطاقة، وفق مكتب الإحصاء الوطني، وفق «فرانس برس».

ويعتبر التباطؤ حادا مقارنة بالنمو التي سجّلته البلاد في الربع الثاني (+5,4%) عندما بدأ تدريجا رفع تدابير الإغلاق التي استمرت أشهرا.

عودة انتشار الإصابات بكوفيد أثر على نشاط السوق
في المقابل، يقدّر الآن أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للعام 2020 سينخفض إلى 9,4% فيما كان 9,7% في السابق. والآن، الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 1,5% من مستواه في الربع الأخير من العام 2019، قبل جائحة كوفيد، فيما كان مقدرا في السابق 2,1%.

في الربع الثالث من العام، كانت القطاعات الأكثر مساهمة في النمو هي الفنادق والمطاعم والفنون والترفيه بفضل رفع كل القيود الصحية في نهاية يوليو.

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وفي نهاية الربع الثالث، بدأت الشركات عبر المانش تعاني نقصا في السلع والعمال من المتوقع أن يستمر حتى العام 2022، في حين أن عودة انتشار الإصابات بكوفيد الناجمة عن رفع القيود الصحية، أثرت أيضا على نشاط السوق.

في أكتوبر، توقف النمو عند 0,1% مع مواجهة العديد من الخدمات مشكلات في سلسلة التوريد، وبحسب مؤشر «بي إم أي»، تباطأ النمو بشكل حاد في ديسمبر بسبب القيود الجديدة التي فرضت لكبح انتشار أوميكرون.

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