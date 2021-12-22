شفاب: إقامة المنتدى الاقتصادي العالمي المؤجل إلى الصيف في دافوس

مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، كلاوس شفاب. (الإنترنت)

أكد مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، كلاوس شفاب، في مقابلة مع جريدة «بليك»، أن دورة العام 2022 من المنتدى التي أُرجئت إلى مطلع الصيف بسبب المتحور «أوميكرون» ، ستقام في دافوس.

أعلن المنتدى، الأربعاء، أن دورته المقررة في يناير في دافوس في جبال الألب السويسرية أُرجِئت إلى مطلع الصيف بسبب الانتشار السريع للمتحورة «أوميكرون» من فيروس كورونا، وفق «فرانس برس».

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وردًا على سؤال لمعرفة إذا كانت استضافة سنغافورة للمنتدى مطروحة مجددًا كما حصل مع دورة العام 2021 التي أُلغيت في نهاية المطاف، قال شفاب بشكل قاطع «كلا ستقام في دافوس».

تدابير صحية لا تكفي لمواجهة «أوميكرون»

أُرجئ المنتدى في العام الماضي من يناير إلى مطلع الصيف لكنه أُلغي في نهاية المطاف. وأوضح شفاب أن التدابير الصحية المتخذة من قبل المنتدى مناسبة لمواجهة المتحور «دلتا» المهيمن في سويسرا حتى الآن لكنها لا تكفي لمواجهة «أوميكرون» الذي قد يسيطر سريعًا.

وعززت سويسرا قيودها الصحية بشكل كبير، الإثنين، في محاولة لوقف الموجة الخامسة من «كوفيد-19» وكبح انتشار المتحور «أوميكرون».