نواب يشاركون في اجتماعات لجان البرلمان العربي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 ديسمبر 2021, 02:28 مساء
اجتماع إحدى لجان البرلمان العربي، 21 ديسمبر 2021، (عبدالله بليحق)

شارك أعضاء بمجلس النواب في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي، المنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان في إطار التحضير للجلسة الثانية من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان.

وحضر النائب عبدالسلام نصية اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، التي عرضت مذكرة الأمانة العامة بشأن مستجدات التحضير لعقد المنتدى العربي حول «متطلبات تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية»، الهادف إلى إيجاد حلول تشجع التبادل التجاري العربي، والارتقاء بأداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتمهيد للوصول إلى اتحاد جمركي عربي، حسب بيان الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وشاركت عضو مجلس النواب الدكتورة، أحلام اللافي، في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، الذي تناول وضع آلية لدعم التشريعات العربية الخاصة بالحفاظ على البيئة، ومقترح مشروع قانون استرشادي عربي لحماية اللغة العربية، بالإضافة إلى مذكرة بشأن مستجدات إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي.

اجتماع لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية في الدول العربية
وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، التي شارك في اجتماعها النائب حسن البرغوثين التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وتقرير الحالة السياسية، بالإضافة إلى مناقشة رؤية البرلمان بشأن آلية متابعة الاستحقاقات الانتخابية في عدد من الدول العربية.

وأخيرًا، تواجد النائب أبو صلاح شلبي في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، الذي استعراض مذكرة الأمانة العامة بشأن إعداد استراتيجية عربية موحدة لمكافحة استغلال وعمالة الأطفال، ومناقشة تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي العام 2021 ، فضلًا عن مذكرة الأمانة العامة بشأن إعداد خطة لتنظيم عدد من البرامج والملتقيات مع الهيئات والأجهزة المعنية بحقوق الإنسان على المستوى الدولي.

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