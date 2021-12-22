مصر: بدء تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مطلع 2022

عمال في مصنع الهاتف المحمول في أسيوط، مصر، 30 سبتمبر 2018. (ويترز)

تطبق مصر بداية من الأول من شهر يناير المقبل الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، مرتفعًا من 700 جنيه فقط، ليتساوى بذلك مع الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الحكومي، وفق ما أعلن المجلس القومي للأجور.

ومن المقرر منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة «كورونا» مساحة من المرونة للتقدم بطلبات لاستثنائها من تطبيق الحد الأدنى، لحين تحسّن ظروفها الاقتصادية، وفق بيان للمجلس، أشار إلى إقرار تحديد «العلاوة الدورية» بما قيمته 3% من الأجر التأميني، وهو ما يعادل 70 جنيهًا كحد أدنى، والتي تُطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن، وفقًا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة.

واعتبرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، أن إعلان بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص «خطوة مهمة» و«غير مسبوقة»، موضحة أن المجلس القومي للأجور حاول من خلال لجانه المختلفة «تحقيق التوازن» بين حقوق العمال في الحصول على أجر يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا، وفي الوقت نفسه مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها قطاعات عدة، وفق ما نقلت عنه جريدة «المصري اليوم» المصرية.

وأضافت أن قرارات «قومي الأجور» ستكون ملزمة وفقًا لقانون العمل الجديد، الذى نُوقش في مجلس الشيوخ، وسيناقش بمجلس النواب في غضون أسابيع. وأوضحت أن المجلس يضم تمثيلًا متوازنًا لجميع الأطراف من الوزارات ذات الصلة وممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد عمال مصر.

قرار رفع الحد الأدنى للأجور «لا رجعة فيه»

وقالت مستشارة المجلس القومي للأجور، حنان نظير، في تصريحات تلفزيونية إن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص «لا رجعة فيه» وسيُطبق بداية من العام 2022، وأضافت إن الحد الأدنى 2400 جنيه هو إجمالي ما يحصل عليه أي عامل كحد أدنى بغض النظر عن الوظيفة أو المهنة.

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وأكدت «التزام» القطاعات الاقتصادية بالقطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى «دون استثناءات في التطبيق»، مشيرة إلى أن القرار أُعلن في يونيو ونشر في الجريدة الرسمية شهر سبتمبر الماضي.

وأوضحت «صاحب العمل ملزم بتطبيق القرار ويوجد استثناء موقت إذا قدم ما يثبت تعثره للحصول على استثناء موقت لتخطي وضعه الاقتصادي الصعب ويمكن قبول الطلب أو رفضه بعد الدراسة»، مشيرة إلى تلقي 3090 طلبا فقط في هذا الإطار. فيما تقدم 24 قطاعا بطلب للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومن المقرر النظر في هذه الطلبات للرد عليها رسميًا، وفق مستشارة المجلس القومي للأجور.

أجور العاملين في الدولة

ووافق مجلس الوزراء المصري في مايو الماضي على قرار برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى 2400 جنيه اعتبارًا من يوليو 2021.

وتشمل زيادة الرواتب نحو 5 ملايين عامل وموظف بالجهاز الإداري للدولة، بنسبة 20%. وجاء ذلك بعد توجيه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في مارس الماضي بزيادة رواتب جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بتكلفة تصل إلى 37 مليار جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة 7.5 مليار جنيه.

وانخفض معدل التضخم السنوي الإجمالي في مصر إلى 4.8% في يناير الماضي، مقابل 6.8% للشهر ذاته من العام الماضي، كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في فبراير الماضي.

وفي يوليو الماضي أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، أن البيانات الأوليّة لأداء موازنة العام المالي 2019-2020، تُشير إلى انخفاض العجز الكلي إلى 7.8% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة بلغت 8.2% من الناتج المحلي عن العام السابق، رغم جائحة «كورونا».