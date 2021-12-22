«ماكدونالدز» في اليابان تقلص كمية البطاطا في وجباتها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 ديسمبر 2021, 01:15 مساء
وجبة «بيغ ماك» وبطاطا مقلية من «ماكدونالدز» على صينية في ميامي فلوريدا، 30 أبريل 2018. (أ ف ب)

أعلنت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة «ماكدونالدز» أن فروعها في اليابان ستقلص لأسبوع كمية البطاطا المقلية التي تقدمها؛ بسبب الصعوبات اللوجستية الناجمة عن الفيضانات في كندا وجائحة «كوفيد-19».

وقالت «ماكدونالدز هولدينغز جابان» في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، الثلاثاء، إن نحو 2900 مطعم للوجبات السريعة في الأرخبيل سيقدم كمية صغيرة من البطاطا المقلية لتجنب النقص، بدءًا من الجمعة وحتى 30 ديسمبر.

وأوضحت أن «تأخيرًا في الإمداد حصل بسبب الفيضانات الكبيرة قرب مرفأ فانكوفر» (غرب كندا)، و«الخلل في سلاسل التوريد العالمية من جراء جائحة كوفيد-19»، مشيرة إلى اتخاذها هذا الإجراء لتتيح للمستهلكين جميعهم شراء البطاطا المقلية، رغم «صعوبة الحفاظ على نسبة إمدادات مستقرة في المكونات الأساسية».

وسيبدأ العمل بهذا القرار عندما تكون المدارس والشركات على وشك الإغلاق في موسم الأعياد. وسيُطبق القرار تحديدًا يوم عيد الميلاد الذي يشهد سنويًا طوابير طويلة أمام سلسلة مطاعم الوجبات السريعة «كنتاكي فرايد تشيكن» (KFC)، إذ يربط عدد كبير من اليابانيين الدجاج المقلي بهذا العيد.

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