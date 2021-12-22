التضخم سيبلغ أكثر من 70% في كوبا العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 ديسمبر 2021, 08:21 صباحا
جانب من التظاهرات المعارضة للحكومة الكوبية في هافانا، 11 يوليو 2021، (ا ف ب)

أعلن وزير الاقتصاد الكوبي، أليخاندرو خيل، أن يصل ارتفاع أسعار الاستهلاك إلى 70% العام الجاري في البلاد.

وقال جيل، أمام البرلمان أمس الثلاثاء، «من الواضح أننا سننتهي بمعدل تضخم يفوق 70%»، موضحا أن جزءا كبيرا من هذه الزيادة مردّه إلى إقدام الحكومة على زيادة الأسعار بنسبة 44% منذ يناير في إطار إصلاح نقدي، حسب وكالة «فرانس برس».

وقد أدى هذا الإصلاح النقدي أيضا إلى زيادة حادة جدا في الأجور، التي حدد الحد الأدنى لها في يناير عند 2100 بيزو شهريا، 87 دولارا، وبحلول نهاية العام سيرتفع متوسط الأجر الشهري إلى 3934 بيزو، نحو 163 دولارا.

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واعتبر الوزير أن التضخم يعود إلى عوامل خارجية بينها جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وتشديد الحصار الاقتصادي الأميركي على كوبا خلال رئاسة دونالد ترامب، الأمر الذي لم يتراجع عنه الرئيس الحالي جو بايدن.

وقال الوزير: «من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% في 2022، مع انتعاش تدريجي للاقتصاد، بدءا بالسياحة، المحرك الاقتصادي للجزيرة».

وهذا العام، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2%، أي أقل بكثير من نسبة 6% كانت توقعتها السلطات في بداية العام.

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