الحكومة البريطانية تخصص مليار جنيه من المساعدات للشركات المتضررة بـ«أوميكرون»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021, 03:44 مساء
مقر وزارة الخارجية البريطانية. (أرشيفية: الإنترنت)

أفرجت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، عن مساعدة بقيمة مليار جنيه استرليني للشركات الأكثر تضررًا من عواقب انتشار المتحور «أوميكرون» بعد أسابيع من ضغوط من ممثلي مختلف القطاعات.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في بيان، إنه مع الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بـ«كوفيد-19» المرتبطة بـ«أوميكرون» «يظهر الناس حذرًا أكبر، عن حق، في حياتهم اليومية، وهو ما يشعر به قطاع الفنادق والمطاعم لدينا والقطاع الترفيهي والثقافي الذي يكون عادةً الأكثر انشغالًا في هذه الفترة من العام»، وفق «فرانس برس».

وحذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأحد، من «موجة هائلة» تلوح في الأفق جراء المتحور «أوميكرون»، وأعلن أن جرعات اللقاح المعززة ستكون في متناول من تجاوز 18 عامًا بحلول نهاية ديسمبر.

وقال جونسون، في خطاب متلفز أعقب رفع مستوى التحذير من «كوفيد-19» في أنحاء البلاد، إنه «ينبغي ألا يساور أحد أدنى شك. هناك موجة هائلة آتية جراء أوميكرون»، بحسب «فرانس برس».

وأعلن المسؤولون الصحيون في المملكة المتحدة، الأحد، رفع درجة التحذير من وباء «كوفيد-19» بسبب «الزيادة السريعة» لعدد الإصابات بالمتحور «أوميكرون». وجرى رفع الدرجة من الثالثة إلى الرابعة، ما يعني أن «التفشي كبير وأن الضغط على الخدمات الصحية يتسع أو في طور الازدياد»، بحسب «فرانس برس».

وصفت منظمة الصحة العالمية، المتحور الجديد لفيروس «كورونا»، الذي رُصِد أول مرة في جنوب أفريقيا بـ«المقلق» وأطلقت عليه اسم «أوميكرون».

وقالت مجموعة الخبراء المكلفة متابعة تطور الوباء: «أبلغت المنظمة عن المتحور (بي.1.1.529) للمرة الأولى من قبل جنوب أفريقيا في 24 نوفمبر الجاري، ويحتوي هذا المتحور على عدد كبير من الطفرات، بعضها مقلق»، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الأربعاء الماضي، إن البيانات الأولية تشير إلى أن المتحور «أوميكرون» قد تكون له قابلية أعلى من المتحورات الأخرى على إصابة الأشخاص الذين سبق أن التقطوا عدوى الفيروس، وكذلك مَن تلقوا التطعيم، لكنه قد يسبب مرضًا أقل شدة.

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