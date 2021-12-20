الانتشار السريع لـ«أوميكرون» يهبط بأسعار النفط

مصفاة نفط بالولايات المتحدة الأميركية. (الإنترنت)

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2%، الإثنين؛ إذ غذى ازدياد الإصابات بالمتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة مخاوف المستثمرين من أن يؤدي فرض قيود جديدة على الأعمال لمكافحة انتشاره إلى انخفاض الطلب على الوقود.

هبط مزيج برنت صباحا في المعاملات الآجلة بواقع 1.92 دولار أي 2.6% إلى 71.60 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بـ2.09 دولار أي 3% إلى 68.77 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

«ستاندرد آند بور 500» و«ناسداك 100»

وقال محلل الأسواق لدى «سي.إم.سي ماركتس»، كلفين وونج، إن هبوط النفط يتسق فيما يبدو مع هبوط مؤشري الأسهم «ستاندرد آند بور 500» و«ناسداك 100».

وعزا الهبوط إلى المخاوف من القيود الوشيكة على النشاط الاقتصادي لاحتواء انتشار «أوميكرون» على مستوى العالم. من ناحية أخرى، زادت شركات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثاني على التوالي.