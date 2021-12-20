تقرير: 196 مليار دولار قيمة السندات والصكوك المستحقة على حكومات مجلس التعاون حتى 2026

أعلام دول الخليج وشعار مجلس التعاون الخليجي. (الإنترنت)

توقع تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست» أن تصل قيمة أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 196 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة (2022-2026).

وحسب التقرير، فإن القيمة المستحقة على الشركات تنخفض بمعدل أقل قليلا يصل إلى 174.6 مليار دولار، بإجمالي استحقاقات 370 مليار دولار.

يشار إلى أن معظم تلك الاستحقاقات مقومة بالدولار الأميركي بنسبة 59.1%، تليها الإصدارات بالعملة المحلية بالريال السعودي والريال القطري بنسبة 19.6% و7.0%، على التوالي.

أما بشأن أدوات الدين، فتأتي السندات التقليدية في الصدارة، حيث تمثل القيمة مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 228.3 مليار دولار، في حين يتوقع أن تصل قيمة الصكوك مستحقة السداد إلى 142.2 مليار دولار، وفق التقرير.

ومن المتوقع أن تظل استحقاقات السندات والصكوك مرتفعة بداية من 2022 حتى 2026 ثم تنخفض تدريجيا خلال الفترة المتبقية من مدة الاستحقاق، حسب «كامكو إنفست»

وفيما يتعلق بآجال الاستحقاق وفقا لكل دولة على حدة، تأتي السعودية في الصدارة متفوقة بذلك على الإمارات من حيث أكبر قيمة مستحقة السداد على مدى السنوات الخمس المقبلة.