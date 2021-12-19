إردوغان يتعهد بأن التضخم لن «يسحق» الأتراك

إردوغان خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، 29 مارس 2021.(أ ف ب)

تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأحد، بخفض معدل الفائدة المرتفعة والتضخم اللذين يقوضان القدرة الشرائية لمواطنيه.

وطالما عارض إردوغان النموذج الاقتصادي التقليدي، معتبرًا أن خفض معدلات الفائدة جزء من «حرب الاستقلال الاقتصادي» ومعيدًا التأكيد أن ارتفاع الفوائد يدفع بالتضخم إلى الأعلى، وفق «فرانس برس».

إردوغان: لن أسمح بتعرض مواطني وشعبي للسحق بسبب أسعار الفائدة

وقال إردوغان خلال قمة تركية-أفريقية في إسطنبول نهاية الأسبوع: «عاجلًا أم آجلًا، كما خفضنا التضخم إلى أربعة بالمئة عندما توليت السلطة، سنقوم بخفضه مرة أخرى».

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وقال الزعيم التركي في لقاء مع شباب أفارقة وفق مقطع فيديو نُشر الأحد: «لكنني لن أسمح بتعرض مواطني وشعبي للسحق بسبب أسعار الفائدة»، مضيفًا: «بإذن الله سينخفض التضخم بأسرع وقت ممكن».

والمرة الأخيرة التي سجل فيها معدل التضخم أربعة بالمئة كانت العام 2011، لكنه عاد إلى الارتفاع بشكل مطرد منذ العام 2017.

خفض أسعار الفائدة بهدف تحفيز النمو والإنتاج

وخفّض البنك المركزي التركي، بضغط من إردوغان، سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة منذ سبتمبر. ثم عاد وخفضها للمرة الرابعة الأسبوع الماضي رغم وصول معدل التضخم السنوي إلى 21.31 بالمئة في نوفمبر، في حين توقع خبراء ارتفاعًا آخر هذا الشهر.

ويدعو الرئيس التركي إلى خفض أسعار الفائدة بهدف تحفيز النمو والإنتاج وتعزيز الصادرات. وخسرت الليرة التركية نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية نوفمبر، مع مخاوف من تراجع إضافي.

ودفعت أزمة العملة الكثير من الأتراك إلى ما دون الخط الرسمي للفقر، وخلال نهاية الأسبوع تظاهر مئات في شوارع أنقرة وإسطنبول احتجاجًا على السياسة النقدية للحكومة. وجدد إردوغان تعهده برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة العام المقبل.