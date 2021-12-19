تونس: بلاستيك النفايات ثروة مهدورة

عاملون بمصنع «أفريقيا للرسكلة» بالمنطقة الصناعية تونس. 25 نوفمبر 2021. (أ ف ب).

يقول أحد المستثمرين التونسيين القليلين في مجال تدوير النفايات إن «البلاستيك المرمي في تقديري ثروة مهدورة» في تونس، حيث يتم طمر غالبية القمامة دون تدويرها داخل مكبات لم تعد قادرة على استيعاب كميات إضافية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

تجمع النفايات في تونس ولا تفرز وتمر 85% منها مباشرة إلى عملية الطمر في مكبات مراقبة من قبل السلطات وأخرى عشوائية، حسبما قال لوكالة «فرانس برس» الخبير في التصرف في النفايات وليم المرداسي.

النفايات والاقتصاد الدائري

وتعد النفايات من أهم مصادر الاقتصاد الدائري، وفي السنوات الأخيرة مع تزايد الاستهلاك وكميات الفضلات لكل شخص أصبحت هذه الحلول المحدودة تشكل خطرًا بيئيًّا وتثير احتجاجات اجتماعية في الأماكن المتواجدة فيها، خصوصًا أن غالبيتها لن تعود قادرة على استيعاب المزيد بحلول نهاية 2022 في تقدير الخبير وسيم شعبان.

غير أن ملف التصرف في النفايات أكثر تعقيدًا مما يبدو عليه وأسهم سوء التصرف فيه والإخلالات التي تشوبه في تأجيج الوضع الاجتماعي في البلاد، فقد وجدت السلطة نفسها في مواجهة غضب أهالي منطقة عقارب بمحافظة صفاقس، الذين يرفضون إعادة فتح مكب بسبب تدهور الوضع الصحي في المنطقة. واستمرت احتجاجاتهم لأكثر من أسبوع مطلع نوفمبر الثاني وتوفي خلالها شاب.

والعاصمة تونس ليست بمنأى عن تدهور الوضع مع قرب بلوغ درجات الاستيعاب القصوى في مكب «برج شاكير» الذي يمتد على مساحة 124 هكتارًا ويستقبل يوميًّا أكثر من ثلاثة آلاف طن من نفايات أربعة محافظات.

وتنتج تونس 2.6 مليون طن من النفايات سنويًّا. وتنمو هذه الكميات بنسبة 2.5% وتتكون 63.2% منها من مواد رطبة، يليها البلاستيك بنسبة 9.4% حسب إحصاءات رسمية في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 12 مليون نسمة.

ويقول المستثمر الشاب، طارق المصمودي، صاحب مصنع لتدوير النفايات في المنطقة الصناعية «المغيرة» في ضواحي العاصمة: «عندما بدأت العمل في 2009 لم أكن أكسب المال. كنت من بين قلة كانت لها الشجاعة الكافية للاستثمار في هذا القطاع».

أنشأ المصمودي «أفريقيا للرسكلة» في 2009 لتدوير البلاستيك والكرتون مع شريك ألماني، ثم اشترى كامل حصص الشركة بعد ثورة 2011. منذ ذلك التاريخ يحقق استثماره نموًّا يعادل تدوير ستة آلاف طن من النفايات، من بينها ألف طن من البلاستيك. وقد حقق رقم أعمال يبلغ نحو 2.5 مليون دينار (نحو 770 ألف يورو).

يقول المصمودي: «أحقق نموًّا نسبته 30 بالمئة سنويًّا» على الرغم من ارتفاع سعر كيلغرام نفايات البلاستيك الذي يجلبه جامعو القمامة من المكبات ومن المصانع بـ100 دينار (نحو 30 يورو).

نساء عاملات يفرزن البلاستيك

وتقف خلف طارق المصمودي عشرات النساء العاملات اللواتي يفرزن البلاستيك المكوَّم على ارتفاع شاهق ويرصفنه قبل أن ينتقل إلى آلات التدوير ويحوَّل إلى قطع صغيرة تباع لاحقًا كمواد أولية في عمليات تصنيع مختلفة.

ويقدر المصمودي الذي يشغِّل في مصنعه ستين عاملًا بشكل مباشر وأكثر من مئتين آخرين بصفة غير مباشرة، أن قطاع تدوير النفايات في تونس يمكنه «خلق الثروة» وتشغيل مئات من العاطلين عن العمل في تونس، حيث تبلغ نسبة البطالة 18.4%.

وتقدر تكلفة طمر طن واحد من النفايات ما بين 150 و200 دينار (نحو 70 يورو) حسب المستثمر، الذي يرى في ذلك «صرفًا للمال من أجل طمر المال»، ويضيف المصمودي إنه «لا توجد استراتيجية ولا رؤية في مجال تثمين النفايات»، لافتًا إلى غياب الاستثمار في هذا المجال الذي «تحتكره البلديات»، لكن عملية إرساء نظم للفرز والتحويل والجمع ليس بالأمر الهين من أجل المحافظة على البيئة، في تقدير الخبير المرداسي.



ويخضع نحو 85% من النفايات لعملية الطمر المراقب، بينما يوجه 15 بالمئة إلى المكبات العشوائية، وأشار شعبان إلى أنه «لا يوجد نظام للتصرف في النفايات في تونس، خاصة في ما يتعلق بالفرز».

وتعمل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات (حكومية) من خلال الاستراتيجية التي تعتمدها، على ضمان «الاستدامة الاقتصادية للتصرف في النفايات وجودة الحياة في المناطق الحضرية، وكذلك تحسين الظروف المعيشية للمواطن»، وفي البلاد 11 مكبًّا مراقبًا يتم الطمر فيها ومعالجة بقايا النفايات.

ويجرى فقط تدوير بين 4 و7% من النفايات المنزلية في تونس، حسب المرداسي الذي يدعو إلى «فرض تقنيات الفرز والفصل»، مؤكدًا ضرورة «تمويل ذلك». وقال إن «25% فقط من المواطنين يدفعون ضريبة على السكن بما فيها ضريبة النفايات»، وينتج كل تونسي قرابة 365 كلغ من النفايات سنويًّا ولا يدفع سوى 800 مليم (نحو 2 يورو) سنويًّا لمعالجتها، ما لا يؤمن للبلديات إيرادات مالية للتصرف وجمع النفايات، حسب الخبير.

وتمر تونس بمرحلة انتقال سياسي واضطرابات منذ ثورة 2011. وتعاقبت نحو عشرحكومات على السلطة، ما أثر في تقدير الخبير على اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع، وقال المرداسي: «مرت عشر سنوات من الاضطرابات السياسية وغياب لفرض إجراءات واتخاذ قرارات»، وأكد ضرورة تحقيق تقدم لـ«نتمكن من إنجاز مشروع متكامل لتثمين النفايات».