70 مليون يورو قرضا من البنك الأفريقي للمغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 ديسمبر 2021, 09:09 صباحا
مقر البنك الأفريقي للتنمية،. (الإنترنت)

 صادق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية بأبيدجان على منح قرض للمغرب بقيمة 70 مليون يورو لتحسين منظومة مياه الشرب، وتعزيز الإنتاج والأداء التقني والتجاري لمنظومة المياه المغربية. وذكر البنك في بيان نقلتة قناة «روسيا اليوم» أن «التمويل يهدف إلى تحسين كفاءة أنظمة الإنتاج وزيادة تأمين الوصول إلى مياه الشرب لمدن مكناس وتيسة وميسور وأوطاط الحاج».

من جهته، قال المدير العام للبنك محمد العزيزي، إن «ضمان حصول الجميع على مياه شرب ذات جودة، شرط أساسي للتنمية المستدامة، والتمويل الجديد يعزز تدخلاتنا في قطاع الماء بالمغرب بإجمالي التزامات تزيد على 1.2 مليار يورو».

 إيصال مياه الشرب في قرى مغربية
بدوره، قال المسؤول عن قطاع المغرب لدى البنك الأفريقي للتنمية أشرف حسن ترسيم، إن «هدفنا هو المساعدة في تعزيز وتأمين إيصال مياه الشرب لملايين سكان المدن والمناطق القروية»، مؤكدًا على «دعم البنك لتنفيذ النموذج الجديد للتنمية في المملكة».

وأضاف: «المشروع سيساعد على الرفع من القدرات التخزينية والتحكم في تسرب المياه، كما سيعمل على تحسين خدمات المستخدمين، بالإضافة إلى تبادل الخبرة في مجالات البيئة والرصد والتقييم والتكنولوجيات الجديدة».

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