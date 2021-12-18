وزير الاقتصاد الألماني يحذر من «عواقب وخيمة» على «نورد ستريم2» إذا هاجمت روسيا أوكرانيا

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك, 2 أكتوبر 2021, (أ ف ب)

حذر وزير الاقتصاد الألماني المدافع عن البيئة، روبرت هابيك، في مقابلة نشرت السبت، من «عواقب وخيمة»، قد تطال خط أنابيب الغاز «نورد ستريم2»، المثير للجدل في حال شنت روسيا هجومًا يخشاه الغرب ضد أوكرانيا.

وقال الوزير الألماني في عدد الأحد، لجريدة «فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ» إنه «لا يمكن أن يحدث أي عمل عسكري جديد، من دون عواقب وخيمة».

وأضاف ردًّا على سؤال عن خط أنابيب الغاز «يجب عدم استبعاد أي شيء»، في حال «انتهاك جديد لوحدة أراضي» أوكرانيا.

وعبرت الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة أولاف شولتس، الديمقراطي الاشتراكي التي تولت السلطة قبل أقل من أسبوعين، عن موقف حازم حيال موسكو في ملف «نورد ستريم2»، وإن كان المستشار الألماني الجديد أقل وضوحًا من حلفائه المدافعين عن البيئة، مثل هابيك أو وزيرة الخارجية الجديدة أنالينا بيربوك.

وهددت بيربوك «بإغلاق» خط الأنابيب، إذا حدث تصعيد في أوكرانيا التي يتهم الأميركيون والأوروبيون موسكو بالتحضير لمهاجمتها.

وكانت المستشارة المحافظة السابقة أنغيلا ميركل، دافعت عن خط الأنابيب البالغ طوله 1200 كيلومتر، ويمر تحت مياه بحر البلطيق من روسيا إلى شمال شرق ألمانيا على الرغم من انتقادات شركائها الأوروبيين والأميركيين.

وقال هابيك: «من وجهة نظر جيوسياسية نورد ستريم2 كان خطأ»، مشيرًا إلى أن «كل الدول كانت دائمًا ضده باستثناء ألمانيا والنمسا».

وأضاف أن «خط الأنابيب تم بناؤه الآن، ومسألة تشغيله ما زالت مفتوحة ويجب البت فيها وفقًا للقانونين الأوروبي والألماني».

وأعلنت سلطات تنظيم الطاقة في ألمانيا أخيرًا، أنها لا تتوقع اتخاذ قرار بشأن الترخيص لخط الأنابيب قبل منتصف 2022، بعدما علقت الإجراءات بسبب عقبات قانونية.

والحصول على ضوء أخضر من السلطات الألمانية هو من آخر المراحل قبل تشغيل خط الأنابيب، فيما يفترض أن تبت المفوضية الأوروبية بعد ذلك في الترخيص.