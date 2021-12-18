اتفاق تجاري بين بريطانيا وأستراليا بقيمة 13 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 ديسمبر 2021, 01:57 مساء
صورة مركبة لعلمي بريطانيا وأستراليا. (الوسط).

أعلنت بريطانيا أنها وقَّعت مع أستراليا خلال حفل أقيم عبر الفيديو الخميس اتفاقية للتبادل التجاري الحرّ بين البلدين يفترض عند إقرارها نهائيًا أن ترعى ما يزيد على 10 مليارات جنيه إسترليني (13 مليار دولار) من التبادلات السنوية، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

وقالت وزارة التجارة الدولية البريطانية في بيان إن الاتفاقية «التاريخية» تحدّد «معايير عالمية جديدة في المجالين الرقمي والخدماتي وستخلق فرصًا جديدة للعمل والسفر للبريطانيين والأستراليين»، ولا تزال الاتفاقية بحاجة لإقرارها من قبل برلماني البلدين.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الأسترالي سكوت موريسون اتّفقا على المبادئ العامّة لهذه الاتفاقية في يونيو الفائت، ووفقًا للبيان فقد «أنهى المفاوضون الآن جميع فصول» هذه الاتفاقية.

وهذا أول اتفاق تجاري جديد بالكامل تبرمه بريطانيا منذ أصبح خروجها من الاتحاد الأوروبي ساريًا في الأول من يناير 2021، ومنذ دخل بريكست حيّز التنفيذ اكتفت بريطانيا بتجديد أو تعديل الاتفاقات التجارية التي كانت تربطها مع دول أخرى حين كانت عضوًا في الاتحاد الأوروبي.

وشدّد البيان على أنّ هذه الاتفاقية ستؤمّن «10.4 مليار جنيه إسترليني إضافية في التجارة من خلال إلغاء الرسوم الجمركية على 100% من صادرات البلدين».

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