«طالبان» تعد ميزانية وسط تحذير من حدوث مجاعة

صرافون وتجار عملة أفغان في سوق مالية في كابل. (أ ف ب)

أعلنت وزارة المالية في حكومة طالبان بأفغانستان أنها أعدت مشروع ميزانية للدولة للمرة الأولى منذ سيطرتها على البلاد، ويأتي إعداد هذه الميزانية بينما تشهد أفغانستان أزمة اقتصادية عميقة يمكن أن تتحول إلى أزمة إنسانية بينما حذر برنامج الأغذية العالمي من مجاعة محتملة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ولم يحدد الناطق باسم وزارة المالية، أحمد والي حقمال، قيمة مشروع الميزانية التي تغطي الفترة الممتدة حتى ديسمبر 2022، من دون مساعدة دولية، لكنه قال لوكالة «فرانس برس»، الجمعة، إنه يفترض أن توافق عليه الحكومة الأفغانية قبل نشره، وكان والي حقمال قد صرح في مقابلة مع التلفزيون العام نشرت فقرات منها على موقع «تويتر» إننا «نحاول تمويلها من دخلنا المحلي ونعتقد أننا نستطيع» تحقيق ذلك.

وعلقت المساعدة الدولية لأفغانستان بعد عودة طالبان إلى الحكم في أغسطس الماضي مع تجميد الدول الغربية أصولا بمليارات الدولارات في الخارج، وكانت ميزانية 2021 ، التي وضعها النظام السابق بإشراف صندوق النقد الدولي تتألف من 219 مليار أفغاني (1.75 مليار يورو بسعر الصرف الحالي) بشكل مساعدات دولية و217 مليار أفغاني في الإيرادات.

وفي عهد الرئيس أشرف غني كان سعر الصرف في ذلك الوقت يقارب 90 أفغانيًا مقابل يورو واحد لكن العملة المحلية تواصل تراجعها منذ عودة طالبان. والجمعة بلغ سعر اليورو أكثر من 120 أفغانيًا، واعترف حقمال بتأخر رواتب الموظفين أشهر عدة، مؤكدًا «أننا نبذل قصارى جهدنا» لتسوية المتأخرات قبل نهاية العام. لكنه أوضح أن هناك جدول رواتب جديدًا يجري إعداده.

وفي نوفمبر قالت إدارة الإيرادات بحكومة طالبان إنها جمعت 26 مليار أفغاني في الشهرين ونصف الشهر الماضي بما في ذلك 13 مليارا من الرسوم الجمركية، وأعلن حقمال استحداث ضريبة جديدة لتمويل مشاريع لمساعدة الأيتام والفقراء.

وصرح خبير اقتصادي أفغاني طلب عدم ذكر اسمه بأن الميزانية الجديدة يفترض أن تمثل ربع ميزانية العام الماضي فقط، وقال الخبير الاقتصادي لـ«فرانس برس» إن «طالبان تقول إن هناك شفافية أكبر في المراكز الحدودية»، ما يعني أن المنتجات التي تفلت من الرسوم الجمركية أقل من قبل، لكنه أضاف «حتى لو اعتبرنا هذا الافتراض صحيحًا فإن الحد الأقصى للدخل سيكون حوالى 100 مليار أفغاني» في 2022 حيث سيؤدي الركود إلى خفض الضرائب بنسبة أكبر بكثير، بحسب قوله.