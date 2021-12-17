اتفاق تاريخي للتبادل التجاري الحر بين بريطانيا وأستراليا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 ديسمبر 2021, 01:24 صباحا
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الأسترالي سكوت موريسون (الإنترنت)

أعلنت بريطانيا أنها وقعت مع أستراليا خلال حفل أقيم عبر الفيديو، الخميس، اتفاقية للتبادل التجاري الحر بين البلدين، يفترض عند إقرارها نهائياً أن ترعى ما يزيد على 10 مليارات جنيه إسترليني (13 مليار دولار) من التبادلات السنوية، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن الاتفاقية «التاريخية» التي اتّفق البلدان على مبادئها العامة في يونيو تحدد «معايير عالمية جديدة في المجالين الرقمي والخدماتي وستخلق فرصاً جديدة للعمل والسفر للبريطانيين والأستراليين».

ولا تزال الاتفاقية بحاجة لإقرارها من قبل برلماني البلدين.
 

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