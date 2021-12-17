«إيرباص» تنهي حقبة طائرات «إيه 380»

طائرة تابعة لمجموعة «طيران الإمارات» (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت شركة طيران الإمارات، الخميس، أنها تسلمت آخر طائرة «إيه 380» من إنتاج «إيرباص»، ما يمثل نهاية مرحلة لمجموعة صناعة الطيران الأوروبية، التي شكَّل هذا الطراز من الطائرات فشلاً تجاريًا لها.

وقالت الشركة وهي أكبر مستخدم لهذا الطراز من الطائرات العملاقة في العالم، في بيان، إنها تسلمت الطائرة الـ123 من طراز «إيه 380» في أسطولها. وكانت مجموعة «إيرباص» التي صنعت ما مجموعه 251 طائرة من هذا الطراز منذ العام 2000 أعلنت التوقف عن إنتاجها في 2019، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال رئيس مجلس إدارة «إيرباص» غيوم فوري، في بيان، «باسم كل فرق إيرباص أود استغلال فرصة هذا التسليم لأشكر شركة طيران الإمارات بحرارة على ثقتها وشراكتها الطويلة».

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من جهتها، قالت شركة طيران الإمارات أن «تسلم طائرة جديدة في أجواء لا تزال مطبوعة بالجائحة، يشهد على تفاؤل طيران الإمارات التي هي على قناعة بانتعاش القطاع وعودة الطلب على السفر». وأشارت إلى أنها كانت أول شركة تقدمت بطلبية لشراء طائرات من طراز «إيه 380» في العام 2000.

وقال السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات «تحظى طائرة إيه 380 بمكانة خاصة من نواح عدّة. فقد منحتنا في طيران الإمارات الفرصة لإعادة تعريف تجربة السفر، وخدمة الطلب بكفاءة في المطارات ذات الطاقة المحدودة، وتعزيز نمو شبكتنا. وسوف تبقى طائرة إيه 380 المنتج الرئيسي لنا وركيزة أساسية لخطط شبكتنا في السنوات المقبلة».

ويبلغ باع جناحي هذه الطائرة من طابقين 79,8 مترًا وهي أكبر طائرة تجارية في العالم، وقادرة على استيعاب 853 مسافرا.

«إيه 380» لم تحقق الهدف التجاري لشركة «إيرباص»

لكنها لم تحقق على الصعيد التجاري الهدف الأساسي لشركة «إيرباص» التي قدرت حجم سوق الطائرات التي تزيد قدرتها الاستيعابية على 500 مقعد، بـ1300 طائرة على عشرين عامًا، على أن تستحوذ على 50% منها. وكانت شركة «سنغابور إيرلاينز» أول من أدرج طائرة من هذا الطراز إلى أسطولها العام 2007.

وضممت الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات هذه الطائرة بمحرك عملاق رباعي النفاثات لتكون قادرة على نقل 545 راكبًا لمسافة تزيد على 15 ألف كيلومتر، لتخلف طائرة 747 الشهيرة من منافستها الأميركية بوينغ. لكنها قررت في فبراير 2019 وقف إنتاج هذا الطراز من الطائرات، ما إن تلبي كل الطلبيات.

وكان ذلك قبل أن تتسبب أزمة كوفيد-19 بتعطيل قطاع السفر، وبالتالي توقف الطائرات الكبرى عن العمل. وكانت بعض الشركات توقفت عن استخدام طائرات «إيرباص إيه 380» بسبب كوفيد، والبعض الآخر كان قد توقف عن تسييرها من قبل الأزمة الصحية مثل شركة «إير فرانس».

سوق محدودة جدًا

من جهة ثانية، ما زال إنتاج طائرات بوينغ 747 التي تستخدم حاليًا في نسخة مخصصة للشحن، مستمرًا بعد 51 عامًا من وضعها في الخدمة، رغم إعلان شركة بوينغ أن الطراز رقم 1573 والنهائي منها سيغادر مصانعها في العام 2022.

في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، اتبعت «إيرباص» و«بوينغ» استراتيجيتين مختلفتين لمستقبل الطيران التجاري للمسافات الطويلة.

وفيما فضلت الشركة الأوروبية نهج «المركز» (هاب)، أي أن يكون هناك رحلات بين مطارين كبيرين تسبقها أو تليها رحلات مترابطة، قدّرت الشركة المنافسة أن الزبائن يفضلون الرحلات الجوية المباشرة.

ومن هذا المفهوم، ولدت طائرة بوينغ 787 التي تستطيع القيام برحلات طويلة وتتسع لـ330 مقعدًا. وحذت حذوها «إيرباص» مع طائرة «إيه 350» الأكبر قليلاً، والتي دخلت الخدمة بنجاح العام 2015.

معقّدة من الناحية التشغيلية

وأوضح برتران مولي-إيغرو المتخصص في القطاع في شركة «أرتشيري كونسالتينغ» لوكالة «فرانس برس»: «وجدت شركات الطيران طائرة إيه 380 رائعة من حيث تجربة الركاب لكنها معقّدة من الناحية التشغيلية لأنه من الصعب ملؤها».

باختصار «كان لطائرة إيه 380 بحكم الأمر الواقع سوق محدودة جدا، وقد تسبب كوفيد في توقفها»، وفق الخبير. ورأت شركة صناعة الطيران الأوروبية أن «شركات الطيران ستستمر في استغلال طائرات إيه 380 مدة تزيد على عشرين عاما».

من ناحية أخرى، بدأت شركات تواصل استخدام هذا الطراز تسييرها مجددا، وذلك بفضل استئناف حركة الملاحة في الأشهر الأخيرة، خصوصا شركة الطيران القطرية و«بريتيش إيروايز».