«المركزي التركي» يخفض سعر الفائدة 14% تزامنا مع انهيار الليرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 ديسمبر 2021, 02:55 مساء
البنك المركزي التركي. (أرشيفية: رويترز)

أعلن المصرف المركزي التركي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء «الريبو» لأجل أسبوع، ليصبح 14%، وذلك تزامنًا مع تراجع قياسي لليرة التركية. 

وصدر قرار خفض الفائدة في بيان عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية في المصرف اليوم الخميس برئاسة المحافظ شهاب قاوجي أوغلو، وفق وكالة «الأناضول».

وتراجعت قيمة الليرة بشكل قياسي أمام العملة الأميركية، اليوم إلى 15.20 دولار. وأمس الأربعاء، انخفضت الليرة بشكل حاد لتبلغ 14.7 ليرة مقابل الدولار.

وتشهد العملة التركية انهيارًا كبيرًا منذ منذ الأول من يناير، حين كانت قيمتها 7.43 ليرة مقابل الدولار الواحد، فقد خسرت أكثر من 49% من قيمتها مقابل الدولار.

والشهر الماضي، خفَّض المصرف المعدل نقطة مئوية واحدة (من 16 إلى 15%) للمرة الثالثة في أقل من شهرين، بطلب من إردوغان الذي يؤكد، خلافًا للنظريات الاقتصادية التقليدية، أن معدلات الفائدة المرتفعة تكرس ارتفاع الأسعار.

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