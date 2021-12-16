ارتفاع أسعار النفط مع صعود الطلب وانخفاض المخزون الأميركي

عاملان في حقل نفطي يفتحان خطا لنقل النفط. (الإنترنت)

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع صعود الطلب الاستهلاكي في الولايات المتحدة ودول أخرى إلى مستوى قياسي، إضافة لانخفاض المخزون الاستراتيجي الأميركي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتًا، إلى 74.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:16 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68 سنتًا، إلى 71.61 دولار، وفق وكالة «رويترز».

انخفاض المخزون الأميركي

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات الخام الأميركية 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من ديسمبر. وقال المحللون إن الارتفاع يعكس ارتفاع الطلب على النفط من الولايات المتحدة التي تعد أكبر مستهلك بالعالم ودول أخرى، مما يعكس التوقعات بزيادة عدد الأشخاص الذين يسافرون لقضاء العطلات وتخفيف اختناقات سلسلة التوريد التي تحتوي على المزيد من الشاحنات على الطريق لتسليم البضائع. وأشاروا إلى أن المخاوف المستمرة بشأن فيروس كورونا أدت إلى الحد من مكاسب الأسعار.

وأبلغت بريطانيا وجنوب أفريقيا عن تسجيل حالات إصابة يومية قياسية بـ«كوفيد-19» مع انتشار «أوميكرون» بسرعة، في حين أن العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم تطلب الآن من الموظفين العمل من المنزل، مما قد يحد أيضًا من الطلب على النفط.