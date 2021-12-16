ارتفاع أسعار النفط مع صعود الطلب وانخفاض المخزون الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 ديسمبر 2021, 09:20 صباحا
عاملان في حقل نفطي يفتحان خطا لنقل النفط. (الإنترنت)

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع صعود الطلب الاستهلاكي في الولايات المتحدة ودول أخرى إلى مستوى قياسي، إضافة لانخفاض المخزون الاستراتيجي الأميركي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتًا، إلى 74.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:16 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68 سنتًا، إلى 71.61 دولار، وفق وكالة «رويترز».

انخفاض المخزون الأميركي
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات الخام الأميركية 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من ديسمبر. وقال المحللون إن الارتفاع يعكس ارتفاع الطلب على النفط من الولايات المتحدة التي تعد أكبر مستهلك بالعالم ودول أخرى، مما يعكس التوقعات بزيادة عدد الأشخاص الذين يسافرون لقضاء العطلات وتخفيف اختناقات سلسلة التوريد التي تحتوي على المزيد من الشاحنات على الطريق لتسليم البضائع. وأشاروا إلى أن المخاوف المستمرة بشأن فيروس كورونا أدت إلى الحد من مكاسب الأسعار.

وأبلغت بريطانيا وجنوب أفريقيا عن تسجيل حالات إصابة يومية قياسية بـ«كوفيد-19» مع انتشار «أوميكرون» بسرعة، في حين أن العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم تطلب الآن من الموظفين العمل من المنزل، مما قد يحد أيضًا من الطلب على النفط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. تونس تقصي مصر من كأس العرب بـ«النيران الصديقة»
رياضة عالمية
تركيا تراهن بطائراتها من دون طيار لتقوية علاقاتها مع أفريقيا.. إردوغان يلتقي 13 ...
دولى
سيدتان سعوديتان ستنافسان في «رالي دكار» لأول مرة في التاريخ
رياضة عالمية
انتهت عبر «WTV».. دارنس 0 - 1 الأهلي بنغازي (هيثم الجويني يسجل)
رياضة محلية
مشاكل القلب والجهاز التنفسي تجبر الأرجنتيني أغويرو على الاعتزال نهائيا
رياضة عالمية
تعيين عبدالقادر خليفة آمرا لمنطقة طرابلس العسكرية
ليبيا
هل ترتبط الأعاصير الكارثية مباشرة بالتغير المناخي؟
علوم وتكنولوجيا
جمعية الآداب والفنون تنعي الفنان الليبي علي البوزيدي
ثقافة وفن
وليامز: مهمتي في ليبيا قيادة المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية
ليبيا
الحداد يبحث مع حرس المنشآت النفطية تأمين الشركات الأجنبية
ليبيا
طبيبة أوكرانية تجري 200 عملية جراحية لمتضرري الحروب في طرابلس
ليبيا
لماذا تفوقت منتخبات أفريقيا على الآسيويين في كأس العرب؟
رياضة عالمية
بعد فوضى وجدل قرعة دوري أبطال أوروبا.. «بوابة الوسط» تقدم مواعيد المواجهات ...
رياضة عالمية
قائد «برخان» الفرنسية: تعداد القوات في الساحل سيتراجع إلى 3 آلاف عسكري منتصف ...
دولى
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مجموعة «فاغنر» الروسية
دولى
مفوضية الانتخابات: تأجيل إعلان القوائم الأولية لمرشحي البرلمان
ليبيا
الحداد: الاتفاق على حل التشكيلات المسلحة من الطرفين لتوحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
تفاصيل لقاء الحداد والناظوري.. 7 محاور في اجتماع «تشاوري ودي»
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صاحب السباعية للمنتخب الليبي يتحدث عن البطولة العربية في العراق 1966