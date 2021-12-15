الليرة التركية تواصل تراجعها إلى أدنى مستوياتها عشية قرار للمصرف المركزي بشأن الفائدة

زبون يغادر مكتبًا لتصريف العملات في إسطنبول. (أ ف ب)

تراجعت قيمة الليرة التركية التي تشهد انهيارًا حادًّا منذ أسابيع، إلى مستوى قياسي جديد، الأربعاء، لتبلغ 14.7 ليرة مقابل الدولار، عشية قرار للمصرف المركزي بشأن معدلات الفائدة.

منذ الأول من يناير، حين كانت قيمتها 7.43 ليرة مقابل الدولار الواحد، خسرت العملة التركية أكثر من 49% من قيمتها مقابل العملة الخضراء، من بينها 30% في شهر نوفمبر وحده، وفق «فرانس برس».

نسبة التضخم تتجاوز في نوفمبر الـ21%

وفي وقت تجاوزت نسبة التضخم في نوفمبر الـ21% على أساس سنوي، رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حتى الآن رفع معدلات الفائدة وتعديل سياسته المالية. ومن المتوقع أن يعلن المصرف المركزي التركي الخميس قرارًا بشأن معدل الفائدة الرئيسي.

والشهر الماضي، خفض المصرف من جديد المعدل نقطة مئوية واحدة (من 16 إلى 15%) للمرة الثالثة في أقل من شهرين، بطلب من رئيس البلاد الذي يؤكد، خلافًا للنظريات الاقتصادية التقليدية، أن معدلات الفائدة المرتفعة تكرس ارتفاع الأسعار.

ويبدو أن الرئيس إردوغان الذي تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوياتها بعد 19 عامًا في السلطة، يراهن على النمو الاقتصادي بأي ثمن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام 2023. لكن بالنسبة للأتراك، فإن انهيار العملة وارتفاع الأسعار باتا أمرين لا يمكن تحملهما، إذ أن البلاد تعتمد بشكل كبير على الواردات خصوصًا المواد الأولية والطاقة.

إردوغان يقيل ثلاثة من حكامه منذ العام 2019

وتتسبب هذه السياسة المالية التي تتعرض لانتقادات كثيرة وتبعية المصرف المركزي الذي أقال إردوغان ثلاثة من حكامه منذ العام 2019، بتدهور قيمة العملة، لكن الرئيس حذر أواخر نوفمبر من أنه سيستمر في «مقاومة الضغوط»، منددًا بـ«مؤامرة» تستهدف الاقتصاد التركي.

وقال آنذاك: «نرى جيدًا لعبة البعض مع سعر الصرف والعملات ومعدلات الفائدة وارتفاع الأسعار». ورأى مسؤول غربي رفيع أن إردوغان مقتنع بصوابية سياسته المالية ولا ينوي التخلي عنها.

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وقال هذا المسؤول، دون الكشف اسمه، إن «إردوغان يتصرف بحرية. لم يعد هناك أي شخص حوله لمواجهة معتقده الأساسي، سواء كان مرتبطًا بمبادئه الدينية أو بطريقة تفكيره (التي تشبه تفكير) التاجر - أو مزيج من الاثنين: يعتقد جديًّا أن ذلك سينجح».

وإضافة إلى إقالته ثلاثة حكام للمصرف المركزي منذ 2019، استبدل الرئيس التركي ثلاث مرات وزير المالية منذ العام 2018، وكان آخرهم في الثاني من أكتوبر، في خضم الأزمة. وتظاهر أكثر من خمسة آلاف شخص، الأحد، في اسطنبول احتجاجًا على التضخم وتراجع القدرة الشرائية، في أول تجمع كبير بسبب الاضطرابات التي يمر بها الاقتصاد التركي منذ أسابيع.