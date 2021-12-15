اعتقال قطب الفحم في روسيا ميخائيل فيدياييف بعد حادث المنجم الشهر الماضي

وصول مسعفين إلى موقع حادث منجم قرب غراموتينو بسيبريا، 25 نوفمبر 2021. (أرشيفية: أ ف ب)

أوقفت السلطات الروسية، الأربعاء، ميخائيل فيدياييف قطب الفحم الذي يملك مئات الملايين من اليوروهات، بعد الحادث الذي وقع في أحد مناجمه في نوفمبر وأسفر عن مقتل 51 شخصًا، كما أعلن المحققون الأربعاء.

واعتقل رئيس مجموعة «اس دي اس-أوغول» وكذلك المدير العام للمجموعة غينادي أليكسييف ومديرها الفني أنطون ياكوتوف وكبير مهندسي المنجم أناتولي لوبانوف للاشتباه بانتهاكهم معايير السلامة الصناعية وإساءة استخدام السلطة، على حد قول لجنة التحقيق الروسية، حسب «فرانس برس».

وفي نوفمبر الماضي، لقي أكثر من 50 عاملًا ورجل إنقاذ مصرعهم داخل منجم للفحم في سيبيريا، رغم إعلان العثور على أحد المفقودين حيًا بعد أن كان قد اعتبر في عداد المتوفين.

ووقع الحادث في منجم ليستفياينايا بمنطقة كيميروفو التي تتركز فيها عديد مناجم الفحم في سيبيريا. وبعد الإعلان عن وفاة ستة من رجال الإنقاذ خلال محاولتهم الوصول إلى عمال المنجم، أفاد مسؤولون، الجمعة، بالعثور على أحدهم على قيد الحياة بعد قضائه الليل داخل المنجم، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.