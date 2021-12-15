لليوم الثالث.. انخفاض أسعار النفط بنسبة 1% بفعل توقعات العرض

مصفاة نفط بالولايات المتحدة الأميركية. (أرشيفية: الإنترنت)

انخفضت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، اليوم الأربعاء، بسبب التوقعات المتزايدة بأن نمو العرض سوف يفوق نمو الطلب العام المقبل، على الرغم من أن متحور فيروس كورونا «أوميكرون» لا يُنظر إليه على أنه يحد من التنقل بشكل حاد مثل المتغيرات السابقة لـ«كورونا».

ووفقًا لوكالة «رويترز»، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82 سنتًا أو 1.2% إلى 69.91 دولار للبرميل في الساعة 04.13 بتوقيت غرينتش بعد أن خسرت 56 سنتًا في الجلسة السابقة. كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتًا أو 1 % إلى 72.99 دولار للبرميل بعد أن خسرت 69 سنتًا أمس الثلاثاء. وانخفض كلا العقدين بأكثر من دولار واحد في وقت سابق من الجلسة بينما انقلب الفارق الشهري الفوري لخام برنت إلى فترة وجيزة الثلاثاء.

وقالت وكالة الطاقة الدولية (IEA) الثلاثاء إن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) مع ظهور متغير أوميكرون سيقلل من الطلب العالمي على النفط في نفس الوقت الذي من المقرر أن يزداد فيه إنتاج الخام، خاصة في الولايات المتحدة، مع الإمداد، من المقرر أن يتجاوز الطلب حتى نهاية العام المقبل على الأقل. في المقابل، رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» يوم الإثنين توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الأول من العام 2022.

ماذا قال المحللون عن أسعار الخام؟

وقال محللو السلع الأساسية في «ANZ» في مذكرة «نظرة وكالة الطاقة الدولية الهبوطية للسوق كانت في تناقض صارخ مع نظرة أوبك الأكثر إيجابية عندما أصدرت توقعاتها الشهرية في وقت سابق من هذا الأسبوع. تشير الفجوة إلى أن التقلب من المرجح أن يظل مرتفعًا على المدى القصير».

قالت شركة استشارات الطاقة FGE إن لديها توقعات أكثر تفاؤلاً من وكالة الطاقة الدولية، حيث تتوقع الاستشارات فائضًا أقل بمقدار 400 ألف برميل يوميًا، بناءً على مخاطر الطلب المنخفضة نسبيًا من أوميكرون، مقابل توقعات وكالة الطاقة الدولية البالغة 1.7 مليون برميل يوميًا في الربع الأول.

ومن العوامل التي تؤثر على السوق أيضًا ارتفاع الدولار الأميركي، مما يجعل السلع المسعرة بالدولار الأميركي أكثر تكلفة بالنسبة للبلدان الأخرى. تنتظر الأسواق نتائج اجتماع السياسة الفيدرالية الأميركية الرئيسي الأربعاء بحثًا عن إشارات حول الموعد الذي قد يرفع فيه البنك المركزي أسعار الفائدة. في مؤشر هبوطي آخر، أظهرت بيانات الصناعة أن مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي لم تنخفض بالقدر المتوقع.

أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام الأميركية تراجعت 815 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 10 ديسمبر، وفقًا لمصادر السوق، مقارنة بانخفاض 2.1 مليون برميل توقعه 10 محللون استطلعت «رويترز» آراءهم.

لكن مخزونات نواتج التقطير تراجعت مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 700 ألف برميل، وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 426 ألف برميل، وهو ما كان أقل من المتوقع. ومن المقرر صدور البيانات الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق الأربعاء.