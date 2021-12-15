«كونغرس» يتجنب في اللحظة الأخيرة خطر تخلف أميركا عن السداد

مبنى كونغرس الأميركي في واشنطن، 19 أكتوبر 2021، (ا ف ب)

وافق «كونغرس» الأميركي بعد منتصف ليل «الثلاثاء - الأربعاء» على رفع سقف ديون الولايات المتحدة، مستبعدًا بذلك خطر التخلف عن السداد لأكبر قوة اقتصادية في العالم.

وتبنى مجلس النواب بأغلبية 221 صوتًا مقابل 209، إجراءً أقر في مجلس الشيوخ وينص على رفع سقف دين الولايات المتحدة، حسب وكالة «فرانس برس».

وسيسمح الحد الأقصى الجديد الذي يزيد قليلا على 31 تريليون دولار، للولايات المتحدة بتسديد الدفعات المترتبة عليها حتى أوائل العام 2023، ويجنبها احتمال تخلف عن السداد عواقبه وخيمة.

وفي مجلس الشيوخ، حصل مشروع القانون الذي ينص على رفع سقف الدين العام للبلاد بمقدار 2500 مليار دولار، على تأييد سناتور جمهوري واحد فقط وأقرّ بأصوات أعضاء المجلس الديمقراطيين فقط.

وجاء إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ عشيّة بلوغ الدين العام الأميركي الحدّ الأقصى المسموح به قانونًا.

ولم يسبق للولايات المتحدة أن تخلفت عن سداد مستحقات ديونها، ومثل هذا السيناريو الكارثي يهدد بعواقب كارثية على القوة الاقتصادية العملاقة وبالتالي على الاقتصاد العالمي بأسره.