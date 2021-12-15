«كونغرس» يتجنب في اللحظة الأخيرة خطر تخلف أميركا عن السداد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 ديسمبر 2021, 08:38 صباحا
مبنى كونغرس الأميركي في واشنطن، 19 أكتوبر 2021، (ا ف ب)

وافق «كونغرس» الأميركي بعد منتصف ليل «الثلاثاء - الأربعاء» على رفع سقف ديون الولايات المتحدة، مستبعدًا بذلك خطر التخلف عن السداد لأكبر قوة اقتصادية في العالم.

وتبنى مجلس النواب بأغلبية 221 صوتًا مقابل 209، إجراءً أقر في مجلس الشيوخ وينص على رفع سقف دين الولايات المتحدة، حسب وكالة «فرانس برس».

وسيسمح الحد الأقصى الجديد الذي يزيد قليلا على 31 تريليون دولار، للولايات المتحدة بتسديد الدفعات المترتبة عليها حتى أوائل العام 2023، ويجنبها احتمال تخلف عن السداد عواقبه وخيمة.

وفي مجلس الشيوخ، حصل مشروع القانون الذي ينص على رفع سقف الدين العام للبلاد بمقدار 2500 مليار دولار، على تأييد سناتور جمهوري واحد فقط وأقرّ بأصوات أعضاء المجلس الديمقراطيين فقط.

وجاء إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ عشيّة بلوغ الدين العام الأميركي الحدّ الأقصى المسموح به قانونًا.

ولم يسبق للولايات المتحدة أن تخلفت عن سداد مستحقات ديونها، ومثل هذا السيناريو الكارثي يهدد بعواقب كارثية على القوة الاقتصادية العملاقة وبالتالي على الاقتصاد العالمي بأسره.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لابورتا يكشف السبب وراء اختيار تشافي لقيادة برشلونة
رياضة عالمية
انتهت.. مواجهة برشلونة (2 × 4) بوكا جونيورز بركلات الترجيح في كأس مارادونا
رياضة عالمية
لماذا تفوقت منتخبات أفريقيا على الآسيويين في كأس العرب؟
رياضة عالمية
العراق: ميليشيات «الحشد الشعبي» تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية
عربى
كاركاتير حليم - صندوق «الانتخاصورات»
كاريكاتير
ليبيا في مهب الانتخابات!
وجهات نظر
النموذج الصيني: إنه مختلف وحسب
وجهات نظر
شقيق أسانغ يعبر عن خشيته من موت مؤسس «ويكيليكس»
دولى
رئيس وزراء اليابان يتحدث عن «النوم العميق» في ظل الأشباح
منوعات
بعد فوضى وجدل قرعة دوري أبطال أوروبا.. «بوابة الوسط» تقدم مواعيد المواجهات ...
رياضة عالمية
النويري: يجرى التحقق من قانون نظام القضاء المنسوب لمجلس النواب
ليبيا
قائد «برخان» الفرنسية: تعداد القوات في الساحل سيتراجع إلى 3 آلاف عسكري منتصف ...
دولى
بالصور.. «برشلونة» يصل الرياض لمواجهة «بوكا جونيورز» على كأس مارادونا
رياضة عالمية
«بوابة الوسط» تسرد إحصائية الأسبوع الرابع في الدوري: 74 هدفا.. الأهلي بنغازي ...
رياضة محلية
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مجموعة «فاغنر» الروسية
دولى
مفوضية الانتخابات: تأجيل إعلان القوائم الأولية لمرشحي البرلمان
ليبيا
مرشحون للرئاسة يطلقون مبادرة لعدم تأجيل الانتخابات
ليبيا
الحداد: الاتفاق على حل التشكيلات المسلحة من الطرفين لتوحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تايوان تستعد لصد غزو مفاجئ من الضفادع