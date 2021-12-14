البطالة تواصل انخفاضها إلى 4.2% في بريطانيا رغم انتهاء برنامج البطالة الجزئية

متسوقون في شارع أوكسفورد بوسط لندن. (أ ف ب)

واصلت نسبة البطالة انخفاضها في المملكة المتحدة بين أغسطس وأكتوبر لتصل إلى 4.2% رغم انتهاء برنامج البطالة الجزئية الذي أثارت خاتمته مخاوف من أن تزداد نسبة الباحثين عن وظائف.

وتبقى نسبة البطالة هذه مرتفعة بـ0.2% عما كانت عليه في المملكة المتحدة قبل بدء الجائحة، حسبما أفاد الثلاثاء المكتب الوطني للإحصاءات في تقريره الشهري. أمّا عدد الأشخاص الذين يشغلون وطائف في شهر نوفمبر، فهو منخفض أكثر من المستوى الذي كان عليه قبل بدء الجائحة، بحسب التقرير، وفق «فرانس برس».

عدد الوظائف الشاغرة يصل لرقم قياسي جديد بلغ 1.22 مليون

وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية في المكتب الوطني للإحصاءات دارين مورغان «يخص جزء كبير من النمو الحديث في التوظيف العاملين بدوام جزئي الذين تأثروا بشكل خاص في بداية الجائحة».

ولكن «لا مؤشّر على أن انتهاء برنامج البطالة الجزئية سيؤثر على عدد الوظائف» بحسب مورغان، علمًا أن البرنامج انتهى في أواخر سبتمبر، ويخشى بعض الاقتصاديين ارتفاع بنسبة البطالة.

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ووصل عدد الوظائف الشاغرة إلى رقم قياسي جديد بلغ 1.22 مليون في الفترة الممتدة من سبتمبر إلى نوفمبر، بينما تتأثر البلاد بنقص حاد في القوى العاملة، لا سيما في قطاع الفنادق والمطاعم، وفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاءات.

ارتفاع متوسط الأجور بنسبة 4.9%

ووفقًا لأرقام المكتب الوطني للاحصاءات، ارتفع متوسط الأجور بنسبة 4.9% على أساس سنوي بين أغسطس وأكتوبر، لكن الارتفاع يتباطأ، رغم التضخم الذي يضرب البلاد.

وسيكشف بنك إنجلترا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية الخميس فيما يتوقع أن يتجاوز التضخم «بشكل واضح» نسبة 5% في أبريل بحسب نواب حاكم بنك إنجلترا.

وبحسب المستشار الاقتصادي بول ديلز، فإنّ «سلامة سوق العمل تشير إلى أن رفع أسعار الفائدة (لبنك إنجلترا) قد تم تأخيرها ببساطة إلى ما بعد ديسمبر ولم تُلغ بسبب كوفيد-19».