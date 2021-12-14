الكوارث الطبيعية تتسبب في خسائر بقيمة 250 مليار دولار في العام 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021, 04:21 مساء
لقطة جوية تظهر الأضرار الناجمة عن أعاصير ضربت ولاية كنتاكي الأميركية. (أ ف ب)

بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في العام 2021 نحو 250 مليار دولار، وفقًا لتقدير أولي نشرته الثلاثاء شركة إعادة التأمين السويسرية «سويس ري»، أي بزيادة قدرها 24% مقارنة بالعام 2020.

وقالت الشركة في بيان، إن فاتورة شركات التأمين بلغت نحو 105 مليارات دولار، أي بزيادة 17% عن العام السابق، مشيرة إلى أن ذلك يجعل العام 2021 الرابع أعلى تكلفة بالنسبة لشركات التأمين منذ  1970 لتغطية الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، وفق «فرانس برس».

الكارثة الطبيعية الأكثر تكلفة لشركات التأمين 
وأشارت المجموعة السويسرية التي تعمل كمؤمن لشركات التأمين إلى أنه «في العام 2021، تجاوزت الخسائر المؤمنة الناجمة عن الكوارث الطبيعية من جديد متوسط (فاتورة) السنوات العشر الماضية»، مشيرة إلى أن منحى خسائر شركات التأمين يتجه نحو زيادة تتراوح بين 5 و6% سنوياً على مدى العقود الماضية، وفق «فرانس برس».

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هذا العام ، كانت العاصفة إيدا هي الكارثة الطبيعية الأكثر تكلفة لشركات التأمين؛ حيث أدت إلى فيضانات في نيويورك قدرت أضرارها المؤمنة  بين 30 و32 مليار دولار.

وتليها العاصفة الشتوية أوري التي ضربت الولايات المتحدة في فبراير مع موجات برد مفاجئة وصلت إلى تكساس، وأضرت خاصة بشبكة الكهرباء، حيث قدرت الأضرار التي غطتها شركات التأمين بنحو 15 مليار دولار. 

 خسائر اقتصادية بقيمة 40 مليار دولار 
وفي أوروبا، كانت الفيضانات التي اجتاحت ألمانيا وبلجيكا والدول المجاورة في يوليو، الأكثر تكلفة، حيث تسببت في خسائر اقتصادية بقيمة 40 مليار دولار وأضرار مؤمنة بقيمة 13 مليار دولار.

وعلاوة على هذه الكوارث الطبيعية، قُدرت  الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث والحوادث البشرية بنحو 9 مليارات دولار، أي بانخفاض 38% خلال عام واحد، وفاتورة شركات التأمين بنحو 7 مليارات، أي بانخفاض 24%.

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