أفغانستان: هبوط قياسي للعملة المحلية أمام الدولار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021, 12:07 مساء
صرافون وتجار عملة أفغان في سوق مالية في كابل. (أ ف ب)

تراجعت العملة الأفغانية والتي تسمى «أفغاني» إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار، وقد فقدت منذ الأسبوع الماضي 30% من قيمتها في خضم انهيار اقتصادي وأزمة إنسانية تشهدها البلاد، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

وتعاني أفغانستان نقصا حادا في العملة الخضراء منذ أن استولت حركة طالبان على السلطة فيها في أغسطس الماضي، بعدما علقت الجهات المانحة الدولية مساعدات بالمليارات كانت توفرها سنويا للنظام السابق الذي كانت تدعمه الولايات المتحدة.

وأعلنت لجنة الصرافة النقدية في أفغانستان أنها حضت المصرف المركزي على التدخل في السوق لدعم العملة الأفغانية التي تراجعت الإثنين قيمتها إلى 130 أفغاني مقابل الدولار، بعدما كانت قد تراجعت الأسبوع الماضي إلى 100 أفغاني مقابل العملة الخضراء.

وقال الناطق باسم اللجنة الحاج زيرق، «طلبنا من إدارة المصرف المركزي أن تتدخل في السوق وان تضخ الدولار»، والمصرف المركزي الأفغاني محروم منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، من نحو عشرة مليارات دولار من احتياطاته في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.

وبدأ تدهور العملة الأفغانية يتسارع الأسبوع الماضي على خلفية المخاوف من انهيار مصرف كبير، وفرضت المصارف قيودا صارمة على السحوبات النقدية للعملاء، مما أدى إلى اهتزاز الثقة بالنظام المالي.

وسرعت الأزمة النقدية وتيرة الانهيار الاقتصادي الذي أسفر عن أزمة إنسانية تزداد تفاقما، وعمد كثر من سكان العاصمة كابل إلى بيع ممتلكاتهم الشخصية لشراء المواد الغذائية.

وقالت خالدة وهي ربة منزل «لقد بعت مصوغاتي الذهبية للحصول على بضعة دولارات لتغطية نفقات المنزل»، معربة عن استيائها إزاء ارتفاع أسعار زيت الطهي والطحين.

ويعاني أكثر من نصف سكان أفغانستان البالغ عددهم الإجمالي 38 مليون نسمة نقصا «حادا» في المواد الغذائية، وفق الأمم المتحدة، ويجد الملايين منهم في فصل الشتاء أنفسهم أمام الاختيار بين الهجرة والمجاعة.

وفي الأسبوع الماضي أعلن البنك الدولي الذي جمد في نهاية أغسطس مساعداته لكابل بعد استعادة حركة طالبان السلطة، مساعدة إنسانية بقيمة 280 مليون دولار لأفغانستان باستخدام أموال مخصصة «للصندوق الاستئماني لإعادة إعمار» هذا البلد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - صندوق «الانتخاصورات»
كاريكاتير
ليبيا في مهب الانتخابات!
وجهات نظر
النموذج الصيني: إنه مختلف وحسب
وجهات نظر
بعد فوضى وجدل قرعة دوري أبطال أوروبا.. «بوابة الوسط» تقدم مواعيد المواجهات ...
رياضة عالمية
قائد «برخان» الفرنسية: تعداد القوات في الساحل سيتراجع إلى 3 آلاف عسكري منتصف ...
دولى
بالصور.. «برشلونة» يصل الرياض لمواجهة «بوكا جونيورز» على كأس مارادونا
رياضة عالمية
تعرف على نتائج قرعة الدوري الأوروبي
رياضة عالمية
فيتو روسي في مجلس الأمن ضد قرار يعتبر تغير المناخ تهديدا للأمن الدولي
دولى
ليبيا مهتمة باستنساخ تجربة المغرب في مواجهة جائحة «كورونا»
ليبيا
«بوابة الوسط» تسرد إحصائية الأسبوع الرابع في الدوري: 74 هدفا.. الأهلي بنغازي ...
رياضة محلية
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مجموعة «فاغنر» الروسية
دولى
انتهت عبر «WTV».. الاتحاد 1 - 0 الأهلي طرابلس.. كمارا يسجل
رياضة محلية
بالفيديو: خطأ يجبر «ويفا» رسميا على إعادة قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - مجلس النواب ومفوضية الانتخابات
كاريكاتير
مفوضية الانتخابات: تأجيل إعلان القوائم الأولية لمرشحي البرلمان
ليبيا
الليرة التركية تسجل تراجعا قياسيا
اقتصاد
أنشيلوتي بعد الفوز على أتلتيكو مدريد: الريال أكثر صلابة
رياضة عالمية
بالفيديو: «شكرا» جريني وجميلة تتخطى المليون مشاهدة
ثقافة وفن
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مجلة «تايم» الأميركية تسمي إيلون ماسك رجل العام