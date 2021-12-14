الحكومة الألمانية تقر خطة استثمار بـ 60 مليار يورو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021, 08:35 صباحا
وزير المالية الألمانية كريستيان ليندنر خلال مؤتمر صحفي في برلين، 10 ديسمبر 2021، (ا ف ب)

أقرت الحكومة الألمانية الجديدة بقيادة المستشار الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتس، خطة استثمارات جديدة بقيمة 60 مليار يورو، تهدف إلى تحقيق الأهداف المناخية للائتلاف الحاكم.

وأوضح وزير المالية، كريتسان ليندنر، أن هذا المشروع جاء «للتغلب بشكل مستدام على تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، والشروع في بناء مستقبل الحياد الكربوني والرقمنة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال إن هذه الأموال ستأتي من قروض جديدة رصدت في ميزانية العام 2021، وخصصت أصلا للتعامل مع الوباء لكنها «لم تستخدم حتى الآن».

وفوض البرلمان الألماني، الحكومة بداية العام لاقتراض 240.2 مليار يورو للتعامل مع الفيروس، وهو رقم قياسي في بلد معتاد على اعتماد معايير صارمة في الميزانية.

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لكن برلين لن تحتاج في النهاية إلى كل تلك الأموال التي كانت تهدف إلى تمويل المساعدات للشركات والعاطلين عن العمل، وإن كانت البلاد تواجه حاليا تسارعا في تفشي الوباء.

لذلك تريد حكومة شولتس استخدام الأموال المتبقية للاستثمار بكثافة في الانتقال على صعيد الطاقة ورقمنة الاقتصاد الألماني، ولا يزال تنفيذ المشروع رهن موافقة البرلمان الذي من المقرر أن يناقشه اعتبارا من الخميس.

ويطمح التحالف الحاكم المؤلف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والليبراليين إلى أن يكون 80% من الكهرباء في ألمانيا منتجة عبر مصادر طاقة متجددة بحلول العام 2030.

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