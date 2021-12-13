«أوبك» تبقي على توقعاتها للطلب على النفط: الجائحة وراء عدم الاستقرار

شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في مقر المنظمة. (أ ف ب)

أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم الإثنين، على توقعاتها للطلب العالمي على النفط في العامين 2021 و2022، مشددة على حالة عدم الاستقرار التي تولدها جائحة «كوفيد-19» في السوق.

وقالت منظمة «أوبك»، في تقريرها الشهري، إن الانتعاش المنتظر في العام 2021 «محاط بصعوبات قد يستمر بعضها العام المقبل»، حسبما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وأوضحت أن «التوازن المنتظر في السوق لا يزال منوطًا بتطور جائحة كوفيد-19، وهو مسبب أساسي لعدم الاستقرار».

ما حجم تقديرات وتوقعات «أوبك» لإنتاج النفط عالميا؟

ولا تزال المنظمة تقدر أن الانتعاش في الطلب على النفط الخام يجب أن يصل إلى 5.7 مليون برميل يوميًّا للوصول بإجمالي الطلب العالمي إلى 96.6 مليون برميل يوميًّا؛ غير أن الأرقام ترتفع في النصف الأول من العام فيما تنخفض في النصف الثاني منه.

ويتوقع أن يرتفع الطلب بمقدار 4.2 مليون برميل يوميًّا في العام 2022.

متحور «أوميكرون».. هل يؤثر على أسواق النفط؟

وأضافت المنظمة في التقرير: «قد يكون تأثير المتحور «أوميكرون» معتدلًا وقصير المدى بحيث إن العالم أصبح أفضل تجهيزًا للتعامل مع كوفيد-19 والصعوبات التي يسببها».

وتأتي تلك التعليقات في وقت قرر أعضاء «أوبك» وحلفاؤهم العشرة في تحالف «أوبك+» مواصلة سياسة زيادة الإنتاج تدريجيًّا رغم المخاوف المتعلقة بالمتحور «أوميكرون».

وزادت «أوبك» إنتاجها بنحو 285 ألف برميل يوميًّا في نوفمبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر، بحسب مصادر ثانوية غير مباشرة مذكورة في التقرير، بفضل المملكة العربية السعودية والعراق ونيجيريا.