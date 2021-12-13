الليرة التركية تسجل تراجعا قياسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 ديسمبر 2021, 12:27 مساء
موظف في مكتب صرافة يعد أوراقا من الليرة التركية، 6 أغسطس 2020، (ا ف ب)

سجّلت الليرة التركية مستويات قياسية منخفضة جديدة مقابل الدولار، بعد أن خفّضت وكالة «ستاندرد آند بورز» نظرتها المستقبلية للبلاد من مستقرة إلى سلبية.

وهوت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 14.75 ليرة مقابل الدولار، لتسجل تراجعات تصل إلى 30% منذ أواخر أكتوبر، مع تخفيض المركزي لأسعار الفائدة رغم ارتفاع معدلات التضخم، حسب موقع «العربية نت».

يأتي ذلك، بعد أن خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية التوقعات بشأن التصنيف الائتماني السيادي للبلاد إلى سلبي.

كما تأتي تراجعات اليوم الإثنين مع توقع قيام البنك المركزي التركي بخفض سعر إعادة الشراء القياسي لأسبوع واحد هذا الأسبوع، تماشيًا مع مطالب الرئيس رجب طيب إردوغان بخفض تكاليف الاقتراض لتعزيز النمو. وتراجعت الليرة بنسبة 48% مقابل الدولار هذا العام وهي أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة.

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