ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بتأثير «أوميكرون» على الطلب

موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (أرشيفية: أ ف ب)

ارتفعت أسعار النفط، الإثنين، لتواصل مكاسبها التي حققتها يوم الجمعة الماضي مدعومة بتفاؤل متزايد بأن تأثير المتحور أوميكرون سيكون محدودا على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.

وذكرت جريدة «ميرور» الأميركية، أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 53 سنتا أو 0.7% لتبلغ 75.68 دولار للبرميل بحلول الساعة (0100 بتوقيت غرينتش) بعد ارتفاعها 1% يوم الجمعة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي (WTI) 69 سنتا ، أو 1.0٪ ، إلى 72.36 دولارًا للبرميل، بعد زيادة بنسبة 1٪ في الجلسة السابقة.

وسجل كلا القياسيين مكاسب بنحو 8٪ الأسبوع الماضي، وهو أول مكسب أسبوعي لهما خلال سبعة أيام، واستعادوا أكثر من نصف الخسائر التي تكبدوها منذ تفشي أوميكرون في 25 نوفمبر.