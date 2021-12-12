الخارجية الألمانية: برلين لن توافق على تشغيل خط غاز نورد ستريم-2 حال «التصعيد» في أوكرانيا

«نورد ستريم 2» ينتظر الضوء الأخضر (فرانس برس)

نبهت وزيرة الخارجية الألمانية، مساء الأحد، إلى أنه لن يسمح بتشغيل خط «نورد ستريم-2» الألماني الروسي لنقل الغاز في حال شهدت أوكرانيا تصعيدًا «جديدًا»، وذلك بموجب اتفاق مبدئي توصلت إليه برلين وواشنطن.

وقالت آنالينا يربوك لقناة «زد دي إف» الألمانية إنه بسبب الوضع الأمني المتوتر، «تم التوافق بين الأميركيين والحكومة الألمانية السابقة» برئاسة أنغيلا ميركل «على أنه لا يمكن تشغيل هذا الخط في حال (حصول) تصعيد جديد»، بحسب «فرانس برس».

وحذَّر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك ساليفان، الثلاثاء الماضي ، بأن أي هجوم روسي على أوكرانيا قد يعرِّض للخطر خط «نورد ستريم 2» الذي تعول عليه روسيا لإمداد أوروبا بالغاز الطبيعي.

وأشار ساليفان، خلال مؤتمر صحفي عقب قمة عبر الفيديو بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، إلى أن خط الأنابيب لم يدخل بعد الخدمة، مضيفًا «إذا كان فلاديمير بوتين يريد نقل الغاز عبر نورد ستريم 2، فقد لا يجازف بغزو أوكرانيا».

وأعلنت الوكالة الفدرالية الألمانية لتنظيم الطاقة منتصف نوفمبر الماضي، أنها علقت بصورة موقتة آلية الترخيص لـ«نورد ستريم 2»، خط أنابيب الغاز المثير للجدل بين روسيا وألمانيا، مبرّرة ذلك بعقبة قانونية.

وكتبت الهيئة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، أن المصادقة على خط الأنابيب التي تعتبر من المراحل الأخيرة قبل وضعه في الخدمة، «ليست ممكنة إلا إذا كان المشغّل مسجلًا بصورة قانونية بموجب القانون الألماني».

وقد يؤخر هذا القرار الموافقة المنتظرة من الوكالة؛ لأن الترخيص يُعدّ من المراحل الأخيرة قبل وضع خط الأنابيب بالخدمة. وسيسمح هذا الخط للغاز الروسي بأن يصل إلى الشبكة الأوروبية. وبعد الإعلان، ارتفع سعر الغاز في السوق بنسبة 12% في وقت تشهد أوروبًا ارتفاعًا في أسعار الغاز.

وستبقى عملية التصديق معلّقة حتى ينتهي مشغّل «نورد ستريم 2» ومقرّه في زوغ في سويسرا من نقل «أصول أساسية وموارد لبشرية» إلى فرع أسس في ألمانيا للجزء الألماني من خط أنابيب الغاز، بحسب الوكالة الفدرالية الألمانية.