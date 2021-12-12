1.2 مليار دولار صادرات روسيا من «سبوتنيك» منذ يناير الماضي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 ديسمبر 2021, 09:14 صباحا
صندوق لقاح «سبوتنيك في» المضاد لفيروس كورونا في موسكو. (أرشيفية: رويترز)

ذكر موقع «آر بي كا» الروسي أن صادرات اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد «سبوتنيك» من روسيا، تجاوزت قيمتها منذ بداية العام مستوى 1.2 مليار دولار، فيما بلغت الشحنات في شهر أكتوبر الماضي مستوى 356 مليون دولار.

ووفقًا لتقرير نقله موقع «روسيا اليوم»، واستند لبيانات جمركية فإن صادرات اللقاحات المخصصة للبشر بلغت مستوى قياسيًّا في أكتوبر الماضي، حيث تم شحن كميات خلال هذا الشهر مساوية لشحنات اللقاحات التي تم توريدها من روسيا خلال فترة الصيف الماضي.

وطورت روسيا عدة لقاحات لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ويعد «سبوتنيك V» أبرزها، وهذا اللقاح الروسي يعتبر أول لقاح ضد فيروس «كورونا» على مستوى العالم، وفي وقت سابق ذكرت مجلة «لانسينت» الطبية الشهيرة أن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي أظهرت أن فعاليته تزيد على 90%.

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