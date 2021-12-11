فقراء هافانا حصتهم حساء يومي في خضم الأزمة الاقتصادية في كوبا

بيدرو بابلو فاسكيز طباخ مشروع مجتمع كيسيكوابا في هافانا. (أ ف ب)

يستخدم الطباخ بيبين ملعقة خشبية كبيرة لخلط 136 كيلوغرامًا من اللحم المفروم مع صلصة الطماطم وتحضير وجبة تقدمها مؤسسة دينية كوبية إلى 2200 من سكان حي فقير في هافانا.

قبل انتشار جائحة كوفيد في الجزيرة في مارس 2020، كان نحو 700 شخص يأتون لأخذ حصتهم من هذا الحساء كل يوم. لكن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء وتشديد العقوبات الأميركية أدت إلى ارتفاع كبير في عددهم، وفق «فرانس برس».

الإقبال على طلب الحساء نتيجة للحصار

بيبين هو لقب بيدرو بابلو فاسكيز طباخ المشروع المجتمعي المسمى كيسيكوابا والمخصص للدمج الاجتماعي في حي لوس سيتيوس وهو أحد أفقر أحياء العاصمة الكوبية.

في المطبخ الصغير حيث ينشغل منذ الفجر، قال الرجل البالغ من العمر 40 عامًا: «كنت فتى أقضي وقتًا طويلاً في الشارع من دون عمل وكنت أواجه مشكلات ... رحب بي راعي المشروع وبفضله أنا الآن شخص جيد».

الراعي الذي ذكره هو إنريكه أليمان، مدير هذا المشروع المجتمعي ورئيس جمعية دينية تساعد الأمهات العازبات وأسر السجناء والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ومدمني الكحول والمشردين.

قال إنريكه أليمان في مكتبه الذي شكل في الماضي مسكنًا لعبيد كيسي السابقين الذين أتوا من أنغولا في القرن السادس عشر وصار الآن متحفًا تملكه عائلته منذ العام 1932 إن «زيادة الإقبال على طلب الحساء هي نتيجة للحصار (الحظر الأميركي الساري منذ العام 1962 والذي تم تعزيزه مؤخرًا) والجائحة». وأضاف «نحن في أحد أكثر أحياء هافانا فقرًا وعددها 61 حيًا».

يُباع الطعام بأسعار منخفضة

بعد التظاهرات التاريخية في 11 يوليو، عندما احتج الآلاف من الكوبيين على وقع صيحات «نحن جائعون» و«حرية»، حدد الرئيس ميغيل دياز كانيل حوالي ستين حيًا محرومًا في العاصمة على أن تعطى الأولوية لها لتنفيذ برامج اجتماعية.

قال حاكم هافانا رينالدو غارسيا في أكتوبر إن «الإجراءات الرئيسية تتعلق بالقضايا الاجتماعية وما هو متاح للجميع. ما هي الأشياء المخصصة للجميع؟ الخدمات الأساسية الضرورية في الحي ومراكز البيع (حيث يُباع الطعام بأسعار منخفضة) والعيادة الطبية وحديقة الأطفال» والسكن.

أطلق البرنامج الحكومي في حين كان الأكثر فقرًا يرزحون تحت الأزمة الاقتصادية، وهي الأسوأ منذ 27 عامًا، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11% في العام 2020. يعاني حي لوس سيتيوس في أكثر الأحيان من انقطاع الماء والكهرباء بينما تتزايد صعوبات الحصول على الطعام.

ولكن، لا يتلقى المطبخ الذي يقدم الحساء لفقراء الحي أي أموال من الدولة بل يمول فقط من خلال الأوساط الدينية عبر التبرعات والصدقات.

قليل من الطعام وكثير من اللاجئين

على الطاولة، وُضعت علب بأحجام مختلفة كُتبت عليها الأسماء الأولى لأصحابها، إستر أو ليسيتا، أو مجرد رقم «19»، «92» ... وتعمل إيزابيل أنتومارتشي البالغة من العمر 70 عامًا في المطبخ منذ 30 عامًا. وهي تغرف مستعينة بملعقة معدنية قديمة اللحم لتقدمه مع الأرز الأصفر.

قالت إيزابيل التي يناديها الجميع «تيا» (العمة) إن هذه الخدمة مخصصة «للأشخاص الذين لا مأوى لهم الذين يعيشون في الشارع والذين ليست لديهم عائلة ولا مكان يعيشون فيه أو طُردوا من مسكنهم ويأتون إلى هنا للحصول على القليل من الطعام». وينتظر المستفيدون في حقل قريب مجيء متطوع حاملًا علبهم المملوءة والتي يتسلمونها من خلال نافذة.

عمل الجمعيات الدينية منذ عدة سنوات على ملء الفراغات

في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 11.2 مليون نسمة ويقوده الحزب الشيوعي وهو الوحيد المعترف به، تعمل الجمعيات الدينية منذ عدة سنوات على ملء الفراغات التي لم تعد الدولة قادرة على تغطيتها.

لأنه وعلى الرغم من الترويج للفكر الماركسي الملحد، ما زال 70% من السكان يقولون إن لديهم معتقدًا، وغالبًا ما يكون هذا المعتقد توفيقًا بين الكاثوليكية والإنجيلية والمعتقدات الأفريقية والروحية.

خلافا للمعارضة التي تطالب بمزيد من الحرية وتتهم الحكومة بأنها مسؤولة إلى حد كبير عن الصعوبات الاقتصادية، يقول قائد مشروع كيسيكوابا إنه يتطابق تماما مع «مشاعر الثورة الكوبية وإرادتها».